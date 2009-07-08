Ющенко простил гривне её падение

Президент Ющенко, похоже, пошел таки на попятную в своих оценках относительно валютно-курсовой политики, проводимой Нацбанком за период с начала кризиса.

Выступая на австрийско-украинском бизнес-форуме в Киеве, он заявил, что девальвация гривни - экономически оправданный шаг в условиях экономического кризиса. «Нам пришлось девальвировать гривню с начала экономического кризиса на 52%. Я об этом часто не говорю, но я уверен в том, что это один из стратегически правильных шагов, который сегодня дает возможность поднять с колен украинского экспортера. Это один из шагов помощи украинской экономике», - сказал, в частности, глава державы.

При этом он признал, что девальвация гривни привела к усложнениям на финансовом рынке, в частности, к проблемам в депозитной политике. Что и понятно – ведь чем сильнее падает национальная валюта, тем сложнее населению и бизнесу, набравшим кредиты в иностранной валюте, их выплачивать. В свою очередь, коммерческие банки в связи с ростом проблемных кредитов испытывают дефицит средств на возврат депозитов, что и привело к приостановке данных выплат многими банками.

Но любопытен тот факт, что Виктор Ющенко своими словами признал правильность нынешнего уровня валютного курса. Кстати, он несколько неточно выразился. Вероятно, Президент имел в виду, что на 52% повысился с начала кризиса по сегодняшний день курс доллара, а не гривня девальвировала на упомянутый процент. Потому что девальвация на 52% означает повышение курса более чем в два раза. Сам названный Виктором Ющенко показатель также не совсем правильный. На сегодня курс НБУ составляет 7,63 грн./долл., и его рост на 52% соответствовал бы значению на момент начала кризиса в 5 грн./долл., тогда как на начало сентября 2008 года (именно в сентябре прошлого года в Украине стартовал кризис) курс был около 4,85 грн./долл. и его рост к сегодняшнему дню соответствует 57%.

Впрочем, это уточнение не очень принципиальное - важнее другое. Если бы к выводу о необходимости для блага украинской экономики существенной девальвации гривни Президент пришел не теперь, а намного раньше, то не было бы и такого ущерба экономике, который мы имеем сейчас.

Напомним, за три последних месяца 2008 года Нацбанк израсходовал 10 284,3 млн. долл. своих валютных резервов, что соответствовало 27,4% от величины международных резервов на конец сентября (37 528.60 млн. долл. США). Делалось же это для того, чтобы сбивать валютный курс до весьма низких отметок, поскольку Виктор Ющенко заявлял тогда о необоснованности значительной девальвации.

«Причин инвестиционного, торгового, платежного характера для того, чтобы иметь то поведение курса, которое мы сейчас имеем, сегодня нет. Сегодня цена доллара могла бы колебаться по этим показателям в границах от 5,8 до 5,9 гривни за доллар США», - заявил например, Президент 28 ноября прошлого года.

Нет ничего удивительного, что глава НБУ Владимир Стельмах старался адекватно реагировать на данное пожелание Виктора Ющенко. В результате чего валютный курс в прошлом году прыгал вверх-вниз, что усиливало панику в стране, а валютные резервы сократились более чем на 10 млрд. долл.

Естественно, и падение ВВП в четвертом квартале 2008 и первом квартале 2009 годов было бы гораздо меньшим, если бы Нацбанк не старался всякий раз опускать курс до очень низких значений, а сразу же (еще в октябре прошлого года) установил довольно высокую планку – на уровне, скажем, 7,5-8 грн./долл. В этом случае, импорт бы сократился сильнее, а экспортеры и вообще отечественные товаропроизводители чувствовали бы себя намного комфортнее, чем это было на самом деле. При этом золотовалютных резервов на поддержание гривни было бы потрачено, как минимум, на 2-3 млрд. долл. меньше.

К сожалению, хорошие мысли зачастую приходят с некоторым опозданием. Впрочем, кризис еще не закончился, и от правильности валютно-курсовой политики Нацбанка в будущем будет также очень многое зависеть…

Юрий Глухов