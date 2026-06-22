Свет от этой галактики добирался до Земли более 12 млрд лет: что об этом говорят учёные

Подобные объекты помогают учёным понять, как формировались самые первые гигантские галактики и их скопления.

Астрономы исследовали далекую радиогалактику TGSS J1530+1049, свет от которой путешествовал к Земле более 12 миллиардов лет. Проведенные наблюдения позволили изучить структуру её активного ядра и окружающей его среды, пишет raketa.hu.

Исследуемая радиогалактика, как отмечается, существовала в эпоху, когда возраст Вселенной составлял всего около полутора миллиардов лет, то есть чуть более одной десятой от ее нынешнего возраста.

Для наблюдения за радиоизлучением галактики астрономы использовали сверхчувствительную Европейскую сеть VLBI и систему радиотелескопов MERLIN в Англии. Благодаря высокому разрешению снимков ученые определили форму и расположение структур вокруг активного ядра в центре галактики – гигантских выбросов (лопастей) и компактных горячих пятен.

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Эти результаты сопоставили с инфракрасными данными космического телескопа "Джеймс Уэбб", с помощью которых составили карту ионизированного газа вокруг галактики. Сочетание обоих наблюдений дало целостную картину быстрого развития молодого активного ядра и его сложного космического окружения.

Что обнаружили учёные

Радиоизображения высокого разрешения показали, что диаметр TGSS J1530+1049 составляет всего около 17 тысяч световых лет. Такая относительно небольшая структура свидетельствует о том, что активное ядро галактики ещё молодо в космических масштабах.

Исследователи относят её к так называемым симметричным объектам среднего размера, которые считаются предшественниками радиогалактик, впоследствии вырастающих до гигантских масштабов.

Окружающая среда молодой радиогалактики имеет чрезвычайно сложную и динамичную структуру. Зафиксированные движения газа свидетельствуют о том, что выбросы вещества из черной дыры (радиоструи) непосредственно взаимодействуют с окружающими газовыми облаками. Кроме того, на сравнительно небольшом расстоянии – всего несколько десятков тысяч световых лет – сосредоточено ещё несколько массивных галактик. В них активно образуются новые звёзды, и со временем эти галактики, вероятно, сольются в одну большую систему.

В настоящее время известно крайне мало таких ранних радиогалактик. Это исследование помогает объяснить, как в молодой Вселенной за столь короткое время образовались первые сверхмассивные черные дыры и как они влияли на окружающий газ и формирование звезд.

Текущее исследование, как пишет издание, выявило структуру, которую можно считать "предшественницей" гигантских эллиптических галактик, наблюдаемых в ближайшей Вселенной. Оно также помогает понять, как такие крупные галактики могли формироваться в результате постепенного слияния более мелких галактик.

Больше новостей о космосе

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в космосе мощные ветры, уничтожающие целые галактики. Астрономы заявляют, что эти ветры могут объяснить, почему ранняя Вселенная усеяна "мертвыми" мирами, хотя они должны были бы расти и вступать в период расцвета.

Также УНИАН писал о том, что телескоп обнаружил беспрецедентный космический сигнал из ранней Вселенной. Ученые наблюдали природный космический лазер, излучаемый галактикой, расположенной на расстоянии более 8 миллиардов световых лет.

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