Германия направляет солдат к границе с Беларусью: BILD назвал их количество и причину

Подготовка к развертыванию немецких солдат идет с опережением графика.

Германия отправит почти 5000 немецких солдат на границу с Беларусью, они будут постоянно размещены в Литве. Впервые в своей истории Бундесвер постоянно разместит большое количество солдат за рубежом – непосредственно на границе с Беларусью.

Подготовка к развертыванию немецких солдат в этой стране идет с опережением графика, пишет BILD. "Все идет по плану с формированием немецкой бригады. Если рассматривать первый этап развития, мы опережаем график даже на десять месяцев. Это означает, что мы очень далеко продвинулись в строительстве инфраструктуры и можем приступить ко второму этапу раньше", – заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

В настоящее время там дислоцировано около 1800 немецких солдат, всего в 20 километрах от белорусской границы. В частности, 45-я танковая бригада участвует там в учениях под кодовым названием "Щит свободы". Ее подкрепят солдаты 203-го танкового батальона из Аугустдорфа в Восточной Вестфалии и подразделения 122-го танкового гренадерского батальона из Оберфихтаха в Баварии. Оба батальона планируют перебазироваться на постоянное место дислокации в Литву в следующем году.

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Каунас заявил, что развертывание "чрезвычайно важно" для сдерживания на восточном фланге НАТО и для безопасности Литвы.

Наращивание обороноспособности Германии

Как сообщал УНИАН, Берлин хочет обратиться к Израилю и Украине с целью возможного приобретения недорогих крылатых ракет большой дальности, необходимых для сдерживания России.

Инициатива приобрела новую актуальность после того, как президент США Дональд Трамп решил не развертывать в Германии военное подразделение, оснащенное крылатыми ракетами Tomahawk большой дальности, а усилия Берлина по самостоятельному приобретению этих ракет остаются открытыми.

В настоящее время управление вооружений Министерства обороны Германии проявляет интерес к небольшим оборонным компаниям, таким как украинская Fire Point и израильская Covenant.

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