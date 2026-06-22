Поседел, облысел и поддержал Путина: как изменился самый скандальный судья 'Х-Фактора'

Когда-то он называл себя человеком "европейского склада" и говорил, что готов выучить украинский.

Сергей Соседов был одним из самых известных и скандальных судей украинского "Х-Фактора". В те годы он открыто симпатизировал Киеву, называл себя человеком "европейского склада" и даже говорил, что при необходимости готов выучить украинский язык. Со временем его риторика кардинально изменилась – и сегодня он превратился в публичного сторонника кремлёвских нарративов.

Сейчас 58-летний музыкальный критик время от времени появляется на интервью, где в основном поливает грязью российских артистов. Внешне он заметно изменился. Скандалист сильно поседел, почти лишился волос и говорит значительно медленнее, чем в годы телевизионной популярности.

Долгое время Соседов был знакомым лицом для украинской аудитории. Он работал в жюри "Х-Фактора", регулярно жил между Москвой и Киевом и охотно рассказывал о своей любви к украинской столице.

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Ещё в 2010 году в интервью СТБ он говорил, что любит гулять по киевским улицам, и характеризовал себя как человека открытого и свободного: "Я – свободный человек, толерантный. Я человек европейского склада. Со мной можно говорить о чём угодно".

В 2011 году признавался, что уже неплохо понимает украинский язык, но учить его стал бы только в том случае, если бы ему "пришлось жить в Украине".

Все изменилось после 2014 года

После 2014 года позиция Соседова начала меняться. Он поддержал российскую аннексию Крыма и всё чаще стал озвучивать тезисы, совпадающие с официальной позицией Кремля.

В 2017 году его внесли в базу "Миротворец" как "антиукраинского пропагандиста". После начала полномасштабного вторжения России Соседов не осудил действия Москвы. Напротив – в российских эфирах он начал делать откровенно антиукраинские заявления.

В 2023 году в эфире пропагандистского телеканала он утверждал, что его знакомые с Украины якобы хотели бы переехать в Россию, и заявил: "Там такая неонацистская пропаганда, абсолютно адская. Геббельс отдыхает".

В том же году Соседова внесли в санкционный список Украины – за публичную поддержку российской политики и распространение нарративов, совпадающих с кремлёвской пропагандой.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший участник Modern Talking оскандалился заявлением о войне в Украине.

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