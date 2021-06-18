В ВОЗ предупреждают, что употребление алкоголя до и во время вынашивания ребенка провоцирует развитие внутриутробных заболеваний.

Во Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) хотят запретить алкоголь женщинам детородного возраста.

Об этом говорится в первом проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы, который опубликован на сайте организации.

В документе сказано, что особое внимание в борьбе с алкоголем необходимо уделять детям, беременным и женщинам в детородном возрасте.

Отмечается, что употребление алкоголя до и во время вынашивания ребенка провоцирует развитие внутриутробных заболеваний и нарушений и может привести к проблемам с поведением и обучением. Кроме того, это пагубно влияет на физическое и психическое здоровье будущей матери.

Читайте такжеМедики рассказали, сколько можно выпить алкоголя без последствий для здоровьяВ ВОЗ подчеркнули, что самой безопасной стратегией для женщин будет полный отказ от горячительных напитков.

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Автор: Катерина Шварц