Музыканты зачитали стихотворение "И мертвым, и живым, и нерожденным...".

Участники знаменитой ирландской рок-группы U2 в очередной раз продемонстрировали свою поддержку Украине во время полномасштабного вторжения. Музыканты Боно и Эдж зачитали поэму украинского поэта Тараса Шевченко.

Соответствующий пост в поддержку Украины звезды сделали в своем Instagram. В нем знаменитости обнародовали аудиозапись, на которой под музыкальное сопровождение зачитали отрывок из стихотворения "И мертвым, и живым, и нерожденным...". Поэма звучит на украинском языке. Свой пост они дополнили иллюстрацией, на которой было изображено большое красное сердце на фоне украинского желто-синего флага.

Публикация была сделана 24 февраля, в третью годовщину большой войны в Украине. По словам артистов, они прислали аудиозапись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. А также они добавили тестовую версию стихотворения Шевченко и отметили, что 24 февраля для них, как и для всех украинцев, стало особым днем, который изменил историю.

"Мы с Эджем прислали это чтение президенту Зеленскому (с которым мы встречались до того, как он стал президентом) в дни после того, как Россия вторглась в Украину. Стихотворение принадлежит Тарасу Шевченко, великому поэту XIX века, который определил "украинство" для многих. Все, кто верит в свободу и чувствует угрозу, в которой мы, европейцы, сейчас оказались, не спят спокойно в эту третью годовщину вторжения", - отметил гитарист и вокалист Боно, настоящее имя которого Пол Дэвид Хьюсон.

Отметим, что U2 не впервые поддерживают Украину. В мае 2022 года коллектив выступил в киевском метро, а уже через год вместе с украинской группой "Антитела" в Лондоне музыканты выразили свое восхищение украинским народом. Боно также участвовал в сборе на авто скорой помощи для украинцев.

К слову, U2 был создан в Дублине во второй половине 1970-х. Боно стал вокалистом и одним из основателей коллектива. За свою карьеру U2 выпустил 12 студийных альбомов. Среди самых известных песен группы "With Or Without You", "Where the Streets Have No Name", "Beautiful Day".

Напомним, ранее сын звезды "Основного инстинкта" Майкла Дугласа в годовщину войны поддержал Украину. Актер Дилан Дуглас вспомнил свою поездку в Киев и показал кадры из украинской столицы.

