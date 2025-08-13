Видеоконференция с Трампом запланирована на 15:00.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня приедет в Берлин для участия в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом вместе с канцлером Фридрихом Мерцем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии журналистам.

По его словам, в рамках визита запланирована двусторонняя встреча президента с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.

"По итогам встречи примерно в 16:00 по Берлину возможны заявления Владимира Зеленского и Фридриха Мерца для СМИ. Также сегодня будет заседание Коалиции желающих", - добавил Никифоров.

Как пишет BILD, по данным правительства Германии, запланировано проведение видеоконференции с Трампом, Зеленским и главами европейских правительств в несколько этапов. Основное внимание будет уделено тому, как реагировать на территориальные претензии России и какие требования безопасности были бы осуществимы.

"Есть подозрения, что канцлер хочет помешать Трампу заключить сомнительную сделку, которая в конечном итоге будет иметь негативные последствия для Украины и Европы".

Программа встречи

Перед консультациями с Трампом и вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом в 14:00 запланирована виртуальная встреча с европейцами. В ней, помимо Великобритании, примут участие Франция, Италия, Польша и Финляндия, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский.

После этого, в 15:00, Трамп и вице-президент Дж. Д. Вэнс присоединятся к европейскому круглому столу.

"В 16:30 европейцы снова проведут виртуальные консультации без американцев, чтобы оценить телефонный разговор с Трампом", – пишет BILD.

Встреча Трампа и Путина

На Аляске 15 августа пройдут переговоры Трампа и Путина по Украине. Уже известно, что встреча состоится на Объединенной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

9 августа стало известно, что Украина Европа выдвинули свой мирный план с "красными линиями". Цель Европы состояла в том, чтобы вместе с Украиной провести общую красную линию, которая должна применяться к любым возможным переговорам с РФ. При этом, несмотря на то, что Трамп советуется с европейцами и вроде как разрабатывает общую стратегию, союзники Украины не уверены, что это не просто "красивые слова" и сомневаются, что у них действительно будет право голоса.

