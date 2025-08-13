В Белом доме долго искали приемлемое место для встречи Трампа и Путина, поскольку на Аляске пик туристического сезона.

Американские чиновники спешили найти и забронировать место, где бы в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп мог встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Они столкнулись с проблемой, поскольку летом пик туристического сезона на Аляске и варианты для встречи лидеров двух стран были ограниченными, пишет CNN.

Указывается, что организаторы саммита просматривая все варианты пришли к выводу, что единственным городом в штате Аляска, который имеет приемлемые варианты для проведения саммита, является Анкоридж.

Отмечается, что только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, отвечала требованиям для проведения исторической встречи.

Хотя, как указывает издание, Белый дом надеялся избежать публичного приема российского лидера и его окружения на территории военной базы США.

Два представителя Белого дома сообщили изданию, что именно в этом месте состоится первая встреча руководителей США и России за последние четыре года.

Указывается, что подготовка к саммиту еще продолжается, во вторник, 12 августа, состоялся разговор между главами дипломатических ведомств двух стран - госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения "определенных аспектов подготовки".

Как правило, отмечает издание, перед подобными встречами с другой стороной проводятся длительные переговоры относительно повестки дня и результатов.

Однако, глава Белого дома подходит к этой встрече как к "ознакомительной" сессии, не имея особых ожиданий относительно ее хода.

"Президент считает, что нужно посмотреть на этого человека, который сидит напротив. Нужно увидеть его с глазу на глаз. Нужно выслушать его лично. Нужно оценить его, посмотрев на него", - сказал Рубио во время интервью на радио.

Ожидания от встречи Трампа и Путина

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры между Трампом и Путиным будут сосредоточены на завершении войны РФ против Украины. Левитт подтвердила, что на этой встрече не будет президента Украины Владимира Зеленского. Она заявила, что будет присутствовать только одна сторона, вовлеченная в эту войну.

Также мы писали, что советник Кремля по вопросам внешней политики Дмитрий Суслов заявил, что Россия предложила США два возможных варианта развития событий на саммите. Первый план заключается в выводе украинских войск из тех районов Донбасса, где они еще присутствуют. Россия в таком случае оставляет Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. При этом, в других зонах линия фронта сохраняется. Второй вариант - Трамп полностью прекращает всю военную помощь Киеву и продажу своего оружия странам Европы, если президент Украины отказывается на обмен территориями.

