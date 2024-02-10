Недавно Белый дом в целом выступил за формирование законодательства о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, что активизировало очень мощную дискуссию в США. Сразу после этого Комитет Сената США тоже поддержал законопроект о конфискации российских активов и передаче их Украине.

Хотя Европа имеет более консервативный подход к таким идеям, события в США уже дали толчок новому витку подобных обсуждений и в ЕС - несколько дней назад появилась информация, что G7 и ЕС рассматривают возможность использовать замороженные российские активы в качестве залога для восстановления Украины.

"Хотя Европа имеет более консервативный подход к таким идеям, события в США уже дали толчок новому витку подобных обсуждений"

Прежде чем обсуждать перспективы предложенной концепции, стоит дать несколько общих комментариев, исходя из очень ограниченной информации об инициативе.

Суть идеи - все вращается вокруг принципа международного обычного права, согласно ему Россия должна в полном объеме возместить ущерб, который она нанесла Украине. Поскольку, такого возмещения можно ждать очень долго, страны-партнеры готовы выделять средства на восстановление, но не просто так.

Предлагается, что страны-партнеры выделят Украине определенные средства, а в обмен получат облигации, обеспеченные российскими активами. По сути, беспроцентный кредит Украине под залог российского имущества. Образуется треугольник: Россия должна Украине за ущерб от войны, а Украина должна ЕС деньги на восстановление.

"Образуется треугольник: Россия должна Украине за убытки от войны, а Украина должна ЕС деньги на восстановление"

Далее, механика может быть следующая: Украина, скорее всего, отступит ЕС и G7 свои требования к России на сумму, полученную для восстановления.

Треугольник перестанет существовать - Россия будет должником уже не перед Украиной, а перед ЕС и G7 на соответствующие суммы выплаченных средств. Замороженные активы будут залогом, который ЕС и G7 смогут взыскать, если Россия откажется платить по своим долгам.

Насколько можно понять из имеющейся информации, сейчас обсуждается выделение средств Украине на восстановление, а не на финансирование, например, выплат компенсаций в рамках будущего международного компенсационного механизма. Если до физических лиц эти средства на восстановление, возможно, и дойдут (например, в форме отстроенного жилья), то бизнес вряд ли получит хоть что-то за разрушенные или утраченные активы. То есть, какой бы ни была судьба замороженных российских активов, бизнес будет в конце очереди.

"Какой бы ни была судьба замороженных российских активов, бизнес будет в конце очереди"

При этом, пока до любого финального решения очень далеко. В настоящее время существует только концепция, лишенная многих важных технических деталей.

Теперь можно перейти и к прогнозам.

Возможное решение использовать российские замороженные активы в качестве залога лежит не только в политической плоскости, но и в плоскости международного публичного права. Система международного публичного права формируются очень долго и является очень стабильной. Чаще всего существенные изменения происходят только в результате значительных потрясений (например, Первой или Второй мировой войны).

Одним из базовых принципов международного публичного права является принцип суверенного иммунитета государства. Это широкое понятие, которое, среди прочего, включает суверенный иммунитет определенных активов. Согласно международному обычному праву, активы, используемые для официальных (публичных) целей государства, считаются суверенными активами, невосприимчивыми к принудительному взысканию. Забирать такие активы - грубое нарушение международного права.

Суверенными активами государства считаются активы дипломатических и консульских учреждений, военные активы, счета центрального банка, активы, составляющие часть культурного наследия государства. Однако именно многомиллиардные активы Центробанка РФ, в первую очередь, могли бы быть использованы в качестве залога.

В то же время пока отсутствует механизм использования этих активов. Яркий пример: акционеры "ЮКОСа" во Франции пытались обратить взыскание на земельный участок в центре Парижа, который Россия приобрела для строительства собора Московского патриархата. Французские суды отказали акционерам "ЮКОСа" во взыскании, указав, что земельный участок для собора защищен суверенным иммунитетом как духовное и культурное место.

"ЕС боится открыть "ящик Пандоры" - создать прецедент, ведь тогда активы европейских стран станут уязвимыми для недружественных действий"

Суверенный иммунитет - это основная причина, почему ЕС не хочет конфисковать замороженные активы РФ. ЕС боится открыть "ящик Пандоры" - создать прецедент, ведь тогда активы европейских стран станут уязвимыми для недружественных действий (например, со стороны Китая).

Поэтому ЕС и G7 ищут компромиссные варианты. Была идея отдать Украине доходы от суверенных активов. Например, только замороженные в Бельгии активы РФ только за 2023 год сгенерировали почти 5 млрд долларов дохода. Но нет принципиальной разницы в статусе между суверенным активом и доходом, который он сгенерировал. Доход тоже будет защищен. Поэтому сейчас нарабатывается идея наложить на такие доходы так называемый windfall tax (налог на сверхприбыли, который может достигать и 50%), и уже взысканные налоги передавать Украине. Россия уже заявила о готовности оспаривать такие действия.

С залогом, по нашему мнению, ситуация сложнее, чем с налогом. Сама суть залога - сделать определенный актив доступным к взысканию. В результате возможного введения механизма с залогом, немедленной конфискации замороженных активов РФ не произойдет, но будут созданы четкие условия, чтобы их изъять. А это может считаться нарушением суверенного иммунитета и международного права.

Такие действия трудно оправдать ссылкой на концепцию контрмер (countermeasures). Санкции в виде замораживания активов четко вкладываются в эту концепцию, ведь после прекращения нарушений международного права со стороны России, активы снова станут доступными. Последствия передачи в залог так просто не исчезнут и наступит момент, когда придется решать – взимать актив, или нет.

"Поскольку вопрос касается основ международного права, не стоит ожидать быстрого принятия решения. Будет очень много дискуссий"

Поскольку вопрос касается устоев международного права, не стоит ожидать быстрого принятия решения. Будет очень много дискуссий.

В то же время война России против Украины, как своевольное нарушение международного права, может стать триггером существенных изменений в мировом правопорядке. Нельзя исключать, что ЕС и G7 придут к консенсусу и это будет перестройка современной системы международного права – ответ на войну в Украине, как создание ООН было ответом на Вторую мировую войну.

Многие хотят верить в быстрое развитие событий и получение компенсаций своих потерь за счет российских активов в ближайшей перспективе. К сожалению, мы не разделяем оптимизм в этой части, особенно, когда это касается бизнеса.

"Украинскому бизнесу стоит задуматься: возможно, сейчас именно тот момент, когда надо начать судиться с Россией за убытки от войны"

Стоит помнить, что Международный компенсационный механизм, над созданием которого работает государство, поставит бизнес в конец очереди. А его потери от 2014 года уже сейчас исключены из этого механизма. Поэтому, украинскому бизнесу стоит задуматься: возможно, сейчас именно тот момент, когда надо начать судиться с Россией за убытки от войны, используя доступные сейчас средства (например, инвестиционный арбитраж). Это может позволить не упустить шанс на компенсацию, когда откроется окно возможностей.

Владимир Наконечный, старший юрист юридической компании Arzinger, адвокат