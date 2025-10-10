Лидеры этих стран обсудили вопрос российских активов во время телефонного разговора.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии заявили, что во время совместного телефонного разговора договорились об использовании замороженных российских активов для поддержки украинской армии. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовало правительство Германии, передает Reuters.

В частности европейские лидеры отметили, что сделают это в сотрудничестве с США.

"Мы готовы двигаться в направлении скоординированного использования стоимости замороженных российских суверенных активов для поддержки вооруженных сил Украины и, таким образом, привести Россию к столу переговоров. Мы стремимся сделать это в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки", - говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Также в заявлении подчеркнули, что лидеры этих стран приветствуют соглашение о прекращении огня в Газе и обещают возобновить гуманитарную помощь, как только стихнут боевые действия.

Замороженные активы РФ - последние новости

Ранее Reuters сообщал, что Еврокомиссия представила план, как можно использовать замороженные активы России. По словам журналистов, это может произойти без их конфискации, что является "красной линией" для многих столиц и Европейского центрального банка.

По информации издания, в целом ЕС будет располагать примерно 185 миллиардов евро, если решит предоставить Украине кредит на возмещение убытков исключительно за счет активов, находящихся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ожидает решения о передаче российских активов уже в этом году. Он отметил, что наше государство видит три главных пакета, на которые можно использовать эти деньги, если говорить об оружии.

"Поэтому, также хочется эти деньги использовать на некоторые социальные вещи, которые нужны нашему населению. Но, прежде всего, на оружие", - подчеркнул глава государства.

