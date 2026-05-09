Путин высказался о планах Армении присоединиться к ЕС, заговорил о референдуме

Еревану стоит "определиться как можно раньше" по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, говорит диктатор.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Европейскому Союзу требуют "особого рассмотрения".

Заявления кремлевского правителя цитирует пропагандистское агентство ТАСС. Путин утверждает, что Россия якобы поддержит все, что выгодно армянскому народу.

При этом он считает, что Армении надо бы провести референдум по вопросу об участии в Европейском Союзе или в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Путин говорит, что в рамках ЕАЭС Армения получает значительные преимущества.

Отдельно он заявил, что Еревану стоит "определиться как можно раньше" по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС. По словам диктатора, тогда "возможен путь интеллигентного "развода"".

Армения и Россия

В начале апреля стало известно, что Армения поставила России ультиматум: страна выйдет из ОДКБ также из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если Москва повысит цены на газ для Еревана.

Кроме того, премьер Армении Никол Пашинян не стал приезжать в Россию для участия в путинском параде на 9 мая. Политик отметил, что сообщил об этом Путину заранее. Причиной своего отсутствия Пашинян назвал предвыборную кампанию.

Не понравился Росии и визит в Армению украинского президента Владимира Зеленского. Москва обвинила Ереван в предоставлении ему "трибуны" и вызвала посла Армении. В России считают позицию армянских властей несоответствующей "партнерскому характеру российско-армянских отношений".

