Турки добавляют это растение в яичницу: в его листьях больше железа, чем в шпинате

Часто самые полезные ингредиенты могут находиться прямо под рукой. Один простой рецепт доказывает это, пишет Pyszności.
В издании рассказали, почему в Турции популярен рецепт яичницы с крапивой. На самом деле в этом растении содержится много полезных компонентов.
Шпинат уже много лет славится как главный источник железа, но крапива оставляет его далеко позади. В издании добавили, что благодаря огромному содержанию натурального витамина С минералы, содержащиеся в крапиве, гораздо лучше усваиваются организмом.
Также в издании отметили, что крапива является кладезем кремнезема и серы, которые действуют как внутреннее косметическое средство, укрепляя волосы и ногти. Более того, благодаря мочегонным и детоксицирующим свойствам, это растение помогает очистить кровеносную систему и избавиться от лишних продуктов обмена веществ.
Яичница с крапивой по-турецки
Употребление крапивы в пищу может показаться не лучшей идеей, но при попадании на сковороду и соприкасновении с теплым маслом ее жгучие свойства сразу исчезают. Вместо этого раскрывается слегка ореховый аромат.
В издании поделились, что в Турции такую основу часто обогащают небольшим количеством хлопьев острого перца. В сочетании с кремовым желтком получается завтрак, достойный лучших ресторанов, хотя и приготовленный всего за несколько минут.
Ингредиенты:
- 2 большие горсти молодых листьев крапивы (только верхушки);
- 3-4 яйца;
- 1 маленький лук-шалот или белая часть лука-порея;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 столовая ложка топленого масла;
- щепотка хлопьев острого перца (например, измельченного алеппо) или свежемолотого перца;
- соль по вкусу;
- по желанию можно добавить немного сыра фета для посыпки в конце.
Способ приготовления:
Крапиву необходимо собирать в перчатках. Дома нужно переложить ее на сито и залить кипятком.
Осушенные листья крапивы нужно нарезать, но не слишком мелко. Лук-шалот и чеснок необходимо нарезать мелкими кубиками.
На сковороде нужно разогреть топленое масло, а затем выложить лук и обжаривать, пока он не станет прозрачным, в конце добавив чеснок.
После этого необходимо добавить нарезанную крапиву на сковороду. Затем нужно обжарить 2–3 минуты, пока листья не уменьшатся в объеме и не станут мягкими.
После этого необходимо разбить яйца в сковороду. Можно аккуратно взбить их вилкой, чтобы они смешались с зеленью, или оставить целыми.
После этого нужно приправить блюдо солью и хлопьями перца. Жарить можно до желаемой степени готовности яиц.
В издании рекомендуют подавать блюдо с хрустящим хлебом. По желанию можно посыпать сверху немного соленой феты.
За каким полезным растением люди ходят в лес весной
Ранее в polsatnews.pl рассказали, что в апреле и мае люди часто собирают молодые зеленые побеги сосны обыкновенной. Причиной этого являются полезные для здоровья свойства.
Побеги сосны обыкновенной содержат эфирное масло, которое обладает отхаркивающими, бактерицидными и спазмолитическими свойствами. В издании отметили, что ее рекомендуют для ингаляций при заболеваниях верхних дыхательных путей.