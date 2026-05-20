Турки добавляют это растение в яичницу: в его листьях больше железа, чем в шпинате

Часто самые полезные ингредиенты могут находиться прямо под рукой. Один простой рецепт доказывает это, пишет Pyszności.

В издании рассказали, почему в Турции популярен рецепт яичницы с крапивой. На самом деле в этом растении содержится много полезных компонентов.

Шпинат уже много лет славится как главный источник железа, но крапива оставляет его далеко позади. В издании добавили, что благодаря огромному содержанию натурального витамина С минералы, содержащиеся в крапиве, гораздо лучше усваиваются организмом.

Также в издании отметили, что крапива является кладезем кремнезема и серы, которые действуют как внутреннее косметическое средство, укрепляя волосы и ногти. Более того, благодаря мочегонным и детоксицирующим свойствам, это растение помогает очистить кровеносную систему и избавиться от лишних продуктов обмена веществ.

Яичница с крапивой по-турецки

Употребление крапивы в пищу может показаться не лучшей идеей, но при попадании на сковороду и соприкасновении с теплым маслом ее жгучие свойства сразу исчезают. Вместо этого раскрывается слегка ореховый аромат.

В издании поделились, что в Турции такую основу часто обогащают небольшим количеством хлопьев острого перца. В сочетании с кремовым желтком получается завтрак, достойный лучших ресторанов, хотя и приготовленный всего за несколько минут.

Ингредиенты:

2 большие горсти молодых листьев крапивы (только верхушки);

3-4 яйца;

1 маленький лук-шалот или белая часть лука-порея;

1 зубчик чеснока;

1 столовая ложка топленого масла;

щепотка хлопьев острого перца (например, измельченного алеппо) или свежемолотого перца;

соль по вкусу;

по желанию можно добавить немного сыра фета для посыпки в конце.

Способ приготовления:

Крапиву необходимо собирать в перчатках. Дома нужно переложить ее на сито и залить кипятком.

Осушенные листья крапивы нужно нарезать, но не слишком мелко. Лук-шалот и чеснок необходимо нарезать мелкими кубиками.

На сковороде нужно разогреть топленое масло, а затем выложить лук и обжаривать, пока он не станет прозрачным, в конце добавив чеснок.

После этого необходимо добавить нарезанную крапиву на сковороду. Затем нужно обжарить 2–3 минуты, пока листья не уменьшатся в объеме и не станут мягкими.

После этого необходимо разбить яйца в сковороду. Можно аккуратно взбить их вилкой, чтобы они смешались с зеленью, или оставить целыми.

После этого нужно приправить блюдо солью и хлопьями перца. Жарить можно до желаемой степени готовности яиц.

В издании рекомендуют подавать блюдо с хрустящим хлебом. По желанию можно посыпать сверху немного соленой феты.

За каким полезным растением люди ходят в лес весной

Ранее в polsatnews.pl рассказали, что в апреле и мае люди часто собирают молодые зеленые побеги сосны обыкновенной. Причиной этого являются полезные для здоровья свойства.

Побеги сосны обыкновенной содержат эфирное масло, которое обладает отхаркивающими, бактерицидными и спазмолитическими свойствами. В издании отметили, что ее рекомендуют для ингаляций при заболеваниях верхних дыхательных путей.

