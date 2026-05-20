Китай не спешит спасать Россию: Си не дал Путину желаемого, - WP

Китай поддержал позицию РФ по Украине, но отказался спешить с крупным проектом.

Во время визита в Пекин российский диктатор Владимир Путин снова не смог получить окончательное согласие Китая на строительство газопровода "Сила Сибири-2", который Москва считает одним из ключевых энергетических проектов после потери европейского рынка. Об этом пишет The Washington Post.

Проект должен позволить России ежегодно поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров газа. Однако, несмотря на многолетние переговоры, Пекин по-прежнему не спешит подписывать окончательные договоренности.

Издание отмечает, что ситуация вновь показала ограничения российско-китайского партнерства. После полномасштабного вторжения в Украину Россия стала значительно зависимее от Китая – как в вопросах энергетики, так и поставок технологий и компонентов для промышленности.

Тем не менее Пекин продолжает действовать осторожно и старается извлекать максимальную выгоду из ослабленного положения Москвы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после переговоров признал, что конкретных сроков запуска проекта до сих пор нет. По его словам, стороны якобы достигли "общего понимания основных параметров", однако детали всё еще требуют согласования.

Во время встречи Си Цзиньпин и Путин пытались продемонстрировать единство на фоне последних действий США. В совместном заявлении Москва и Пекин раскритиковали "одностороннюю гегемонию" и осудили удары по другим государствам, фактически намекая на действия США против Ирана и Венесуэлы.

Си Цзиньпин также заявил, что миру угрожают "односторонность и гегемонизм", а прекращение боевых действий на Ближнем Востоке необходимо для стабильности поставок энергоресурсов и мировой торговли.

При этом Пекин фактически подтвердил поддержку российской позиции по войне против Украины. В совместном заявлении Китай поддержал тезис о необходимости устранения "первопричин конфликта" – именно так Кремль традиционно оправдывает агрессию против Украины и требует отказа Киева от евроатлантического курса.

The Washington Post отмечает, что подобная формулировка свидетельствует: Китай продолжает дипломатически поддерживать ключевые требования Москвы, включая недопущение вступления Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что подобная риторика фактически подыгрывает Кремлю и игнорирует сам факт российской агрессии.

Несмотря на публичную демонстрацию партнерства, между двумя странами сохраняется серьезное скрытое напряжение.

По данным WP, российские спецслужбы расследуют как минимум один случай предполагаемого китайского шпионажа. В то же время обе стороны стараются не выносить подобные конфликты в публичную плоскость.

Кроме того, Москва обеспокоена тем, что Китай одновременно поставляет компоненты как российской, так и украинской стороне. В частности, китайские детали активно используются в производстве украинских дронов, что позволило Украине значительно увеличить объемы выпуска БПЛА за последний год.

Таким образом, Пекин продолжает сохранять выгодный для себя баланс – поддерживая отношения с Кремлем, но избегая полной привязки к российским интересам.

Результат визита Путина в Пекин

Во время прилета Путна в Китай, главу Кремля в аэропорту встречал почетный караул. Для этого, как пишет Associated Press, была собрана специально организованная группа людей с флагами России и Китая, одетая в одинаковые костюмы. Они выкрикивали Путину приветствия и скандировали лозунги в его адрес.

