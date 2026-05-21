Магнитные бури 21 мая: ученые рассказали, будет ли шторм сегодня (график)

Сегодня, 21 мая, и в ближайшие дни геомагнитная обстановка будет в целом спокойной - сильных магнитных бурь не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, только сегодня может произойти касательный удар от коронального выброса массы на Солнце. Если это произойдет, то ожидается слабая магнитная буря уровня G1, однако одна будет кратковременной.

Ученые говорят, скорость солнечного ветра продолжает постепенно снижаться и в скором времени достигнет фонового уровня.

По прогнозу, в ближайшие дни новых магнитных бурь не ожидается, магнитное поле Земли будет спокойным.

Земле грозит мощная солнечная вспышка - что известно

Эксперт по космической погоде Бен Дэвидсон предупредил о возможной мощной солнечной буре, которая, по его мнению, способна привести к глобальной катастрофе. Он считает, что вспышка на Солнце может вызвать смещение магнитных полюсов Земли, климатические изменения, цунами и масштабные разрушения.

По словам Дэвидсона, подобные явления происходят раз в несколько тысяч лет. В качестве примера он привел событие Каррингтона 1859 года, когда солнечная буря вывела из строя телеграфные сети. Эксперт полагает, что в ближайшие 10-25 лет Земля может столкнуться с еще более сильным космическим штормом.

