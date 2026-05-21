В Германии нашли загадочную записную книжку возрастом 800 лет

Во время обычной очистки предметов в лаборатории эксперты обнаружили, что незаметный комок земли на самом деле оказался небольшим кожаным футляром с крышкой.

Археологи обнаружили в средневековом туалете в Германии прекрасно сохранившуюся тетрадь из дерева и воска в кожаном мешочке. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что 10-страничная тетрадь, написанная латинским курсивом, вероятно, была уронена средневековым купцом почти 800 лет назад - возможно, когда он вытирался шелковой туалетной бумагой.

Книга и мешочек были обнаружены в северном немецком городе Падерборн во время строительства нового здания, согласно заявлению Региональной ассоциации Вестфалии-Липпе (LWL). Археологи раскопали пять средневековых туалетов, которые были герметично закрыты и воздухонепроницаемы, что позволило сохранить ряд органических артефактов, которые в противном случае разложились бы.

"Даже после стольких столетий, проведенных в земле, найденный туалет все еще имел довольно неприятный запах", - говорится в заявлении Сюзанны Бретцель, реставратора из LWL.

Интересно, что небольшой блокнот размером примерно 8,6 на 5,5 сантиметра хранился в чуть большем кожаном футляре, украшенном узором в виде геральдической лилии. Восемь страниц деревянного блокнота двусторонние, а две - односторонние; все они были покрыты воском, которым можно было писать стилусом.

Что было в блокноте

Внутри блокнота эксперты обнаружили множество строк рукописного латинского текста, некоторые из которых были написаны поверх других строк и в разных направлениях, что затрудняло перевод. Барбара Рюшофф-Парцингер, археолога и руководителя отдела культурных дел LWL, заявила:

"Отдельные слова различимы, но транскрипция займет некоторое время, так как некоторые слова могли быть искажены из-за орфографических ошибок".

Судя по особенностям почерка, книга использовалась в период с XIII по конец XIV веков.

Рельефное изображение геральдической лилии на кожаном футляре может указывать на то, что книга была ценным достоянием представителя элиты общества, поскольку лилия в Средневековье была символом королевской власти и божественной благосклонности, говорится в заявлении.

Инересно, что владелец записной книжки до сих пор остается загадкой.

"Возможно, автором был падерборнский купец, который записывал деловые операции и свои мысли", - сказала Свева Гай, городской археолог LWL в Падерборне.

По ее словам, в отличие от большинства людей того времени, купцы были образованными, умели читать и писать, что делало их частью элиты общества.

Среди других артефактов, найденных в уборных, были бочки, нож, каменная керамика, фрагменты корзин и кусочки шелковой ткани. Эти находки помогают подтвердить датировку книги XIII-XIV веками и элитный статус её автора. Бретцель пояснила:

"Обрывки шёлковой ткани из туалета были частично разорваны на прямоугольные куски, некоторые из которых были чрезвычайно тонко сплетены и украшены. Возможно, это использовалось в качестве туалетной бумаги после того, как некогда элегантная ткань должна была быть выброшена".

Дальнейшие исследования могут помочь идентифицировать неуклюжего торговца, который случайно выбросил свою записную книжку в туалет.

"Как только этот туалет будет отнесен к конкретному участку земли, можно будет использовать архивные исследования, чтобы попытаться идентифицировать жителей этого участка. Тогда, в лучшем случае, можно будет связать восковую табличку с именем конкретного человека", - сказала Гай.

По словам Бретцель, весь процесс консервации может занять до года, после чего записная книжка и футляр будут выставлены в музее LWL в Падерборне.

