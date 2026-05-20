У украинских производителей оружия есть одно большое преимущество над конкурентами, – BI

Украинские производители оружия заявили о преимуществе над западными компаниями благодаря войне с РФ.

Украинские производители вооружений все активнее выходят на международный рынок и заявляют: главный козырь их продукции – не испытания на полигонах, а реальный боевой опыт против российской армии. Об этом говорится в материале Business Insider.

После начала полномасштабного вторжения РФ украинская оборонная отрасль пережила стремительный рост. За несколько лет войны Украина стала одним из мировых центров разработки дронов, систем радиоэлектронной борьбы и технологий современной войны.

Теперь украинские компании пытаются превратить этот опыт в международные контракты и партнерства с НАТО.

Глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров заявил, что украинские производители получили преимущество перед частью западных компаний именно благодаря ежедневной практике на фронте.

По его словам, многим европейским производителям приходится убеждать заказчиков результатами тестов или компьютерных симуляций, тогда как Украина может демонстрировать эффективность техники непосредственно в боевых условиях.

Гончаров подчеркнул, что украинским компаниям "гораздо проще объяснить военным заказчикам, как это работает в реальном бою", потому что системы уже используются против российской армии каждый день.

Он также отметил, что украинские производители предлагают не только сами технологии, но и уникальный опыт их применения. По словам Гончарова, Украина может делиться практикой обслуживания техники, подготовки операторов и адаптации вооружений к современным угрозам.

"Мы можем рассказать, как это действительно работает против врага. Этот опыт бесценен", – подчеркнул глава NAUDI.

Война дала Украине "нечестное преимущество"

Особенно быстро украинская оборонная индустрия развивается в сфере беспилотников. Именно война против России сделала Украину одной из самых опытных стран мира в использовании FPV-дронов, ударных БПЛА и средств противодействия беспилотникам.

Представитель компании Frontline Robotics Никита Рожков прямо заявил Business Insider, что украинские компании получили "нечестное преимущество" благодаря постоянной связи с фронтом.

"У нас есть война – к сожалению", – сказал он, объясняя, что близость к боевым действиям позволяет инженерам мгновенно получать обратную связь от военных.

По словам Рожкова, украинские разработчики получают информацию об эффективности своих систем практически непрерывно, потому что армия использует их "десять раз в день".

"Нам даже не нужно отдельно просить обратную связь – она поступает 24/7", – отметил представитель Frontline Robotics.

Он также подчеркнул, что западным странам стоит активнее интегрировать украинские решения в собственные системы обороны, поскольку украинская армия уже сейчас обладает одним из самых масштабных практических опытов современной войны в Европе.

НАТО и западные компании всё активнее изучают украинский опыт

Издание отмечает, что западные армии и оборонные компании проявляют всё больший интерес к украинским технологиям, особенно в сфере дронов и систем радиоэлектронной борьбы.

Причина – огромный практический опыт, который Украина получила во время войны против России. Пока многие армии НАТО только изучают массовое использование FPV-дронов и РЭБ, украинские военные и инженеры ежедневно адаптируют технологии под реальные угрозы на фронте.

Отдельный интерес вызывают украинские системы борьбы с Shahed – иранскими дронами, которые Россия регулярно использует для ударов по украинским городам.

Глава Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко заявил, что эффективность украинских разработок уже привлекла внимание партнеров на Ближнем Востоке. По его словам, это стало "доказательством готовности и возможностей украинских оборонных компаний".

Украина становится частью европейского оборонного рынка

На фоне войны украинские компании всё активнее создают совместные проекты с иностранными производителями.

Так, хорватская компания ORQA уже сотрудничает с украинским производителем дронов General Cherry. Западные партнеры рассчитывают объединить украинский боевой опыт с собственными производственными возможностями.

Соучредитель ORQA Срджан Ковачевич заявил, что опыт украинских Сил обороны сегодня "не имеет аналогов в западном мире".

По его словам, украинская оборонная индустрия научилась производить огромное количество дронов в условиях постоянной войны, и именно этот опыт сейчас особенно ценится западными партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее также подчеркивал, что украинские технологии и военный опыт стали одними из самых востребованных в мире.

Украина меняет подход к современной войне

Авторы материала подчеркивают, что война против России превратила Украину в своеобразную лабораторию современной войны, где технологии постоянно адаптируются под новые угрозы.

Именно поэтому украинский ВПК сегодня все чаще рассматривается не как зависимый от помощи сектор, а как полноценный участник будущей европейской оборонной системы.

Отметим, ранее норвежский специалист Фабиан Хофман отметил, что украинские дальнобойные средства поражения могут стать единственным жизнеспособным вариантом для Европы в ближайшей перспективе. И, в первую очередь, речь идет о дальнобойных дронах, производство которых уже стало массовым и серийным. Он утверждает, что европейские арсеналы дальнобойного и глубокого оружия недостаточны. Усилия по их пополнению были медленными, а реальные сроки перевооружения тянутся до 2030-х годов.

