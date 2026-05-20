21 мая дожди в Украине усилятся

В середине недели, 21 мая, дожди в Украине продолжатся, а местами еще и усилятся. Самые обильные осадки ожидаются на юго-западе, а также в Винницкой и Черновицкой областях. На остальной территории также пройдут кратковременные дожди, местами - с грозами. Только на северо-востоке будет преобладать сухая погода. Температура существенно не изменится. На западе будет свежо, +20°...+23°. На остальной территории воздух прогреется до +22°...+27°, местами на левобережье - до +27°...+30°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +27°, дождь.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +22°, дождь, возможна гроза.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь, возможна гроза.
- В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь, возможна гроза.
- В Тернополе 21 мая ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь с грозой.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь с грозой.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем будет +23°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, сильный дождь и гроза.
- В Виннице завтра будет +12°...+24°, облачно с прояснениями, сильный дождь и гроза.
- В Житомире в четверг ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+27°, облачно с прояснениями,.
- В Черкассах завтра ночью +14°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +14°...+29°.
- В Одессе 21 мая - облачно с прояснениями , температура ночью +14°, днем +26°, сильный дождь и гроза.
- В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°, сильный дождь и гроза.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +29°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +30°.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +13°...+23°, дождь с грозой.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +30°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +30°.
Какой праздник 21 мая, приметы погоды
21 мая - Вознесение Господне. По приметам, если много майских жуков, то лето будет жарким и сухим.