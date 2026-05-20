21 мая дожди в Украине усилятся

В середине недели, 21 мая, дожди в Украине продолжатся, а местами еще и усилятся. Самые обильные осадки ожидаются на юго-западе, а также в Винницкой и Черновицкой областях. На остальной территории также пройдут кратковременные дожди, местами - с грозами. Только на северо-востоке будет преобладать сухая погода. Температура существенно не изменится. На западе будет свежо, +20°...+23°. На остальной территории воздух прогреется до +22°...+27°, местами на левобережье - до +27°...+30°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +27°, дождь.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +22°, дождь, возможна гроза.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь, возможна гроза.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь, возможна гроза.

В Тернополе 21 мая ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь с грозой.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь с грозой.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем будет +23°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, сильный дождь и гроза.

В Виннице завтра будет +12°...+24°, облачно с прояснениями, сильный дождь и гроза.

В Житомире в четверг ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+27°, облачно с прояснениями,.

В Черкассах завтра ночью +14°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +14°...+29°.

В Одессе 21 мая - облачно с прояснениями , температура ночью +14°, днем +26°, сильный дождь и гроза.

В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°, сильный дождь и гроза.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +29°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +13°...+23°, дождь с грозой.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +30°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +30°.

Какой праздник 21 мая, приметы погоды

21 мая - Вознесение Господне. По приметам, если много майских жуков, то лето будет жарким и сухим.

