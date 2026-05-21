Ученые отслеживали магнитное поле Земли, пока собаки ходили в туалет, и заметили что-то странное

Магниторецепция, способность ощущать магнитное поле Земли, выходит за рамки человеческой физиологии, но широко распространена во многих частях животного мира, от птиц и пчел до китов и морских черепах. Об этом пишет IFLScience.

Интересно, что даже обычная собака, по-видимому, обладает чувствительностью к магнитному полю планеты, хотя по причинам, которые до сих пор не ясны, она использует его для ориентации во время дефекации.

Это наблюдение получено в ходе исследования, проведенного учеными из Чешского университета естественных наук в Праге, которые в течение двух лет отслеживали ориентацию тела 70 собак, включая 37 различных пород, во время дефекации (1893 случая) и мочеиспускания (5582 случая).

В ходе исследования команда тщательно исключала другие потенциальные факторы, влияющие на положение собак, включая поведение хозяина, направление солнца и преобладающие погодные условия.

Результаты исследований показали, что собаки, приседая для опорожнения кишечника, постоянно выравнивают свое тело вдоль магнитной оси Земли (север-юг), активно избегая при этом ориентации на восток-запад.

Важно, что при нарушении магнитного поля естественными колебаниями, такими как вызванные солнечными магнитными бурями, собаки отказываются от своей магнитно-ориентированной процедуры дефекации.

Версия ученых

Ученые предположили, что это указывает на то, что собаки могут быть очень чувствительны к небольшим изменениям магнитного поля. Почему эта чувствительность проявляется во время посещения туалета, остается загадкой. Однако, как и у многих животных, эта способность может быть связана с навигацией и пространственной ориентацией. Авторы исследования пишут:

"Ответ может заключаться в биологическом значении этого поведения: если бы собаки использовали визуальную (основанную на радикальных парах) магнитную карту для общей ориентации в пространстве, как это было предложено для грызунов, им, возможно, потребовалось бы время от времени центрировать/калибровать карту относительно ориентиров или магнитной точки отсчета. Выравнивание карты и взгляда в направлении севера (или юга) облегчает ее чтение Мы можем рассматривать это так же, как человек во время похода останавливается, чтобы почитать карту".

Это предположение подтверждается более поздними исследованиями того же учреждения. В 2020 году их исследование охотничьих собак показало, что гончие ориентируются вдоль оси Север-Юг, прежде чем отправиться в обратный путь. Сориентировавшись, эти бродячие собаки смогли использовать эти знания, чтобы сократить путь и вернуться домой. Если судить по их предыдущему исследованию, это, предположительно, было достигнуто после того, как они присели и справили нужду.

Важно, что необходимы дополнительные исследования, чтобы отделить сигнал от шума и составить более четкую картину того, как собаки используют магнитное поле для навигации в мире.

Собаки не способны воспринимать человеческую речь так, как мы, однако они блестяще улавливают связь между конкретными звуками и приятными событиями. Именно поэтому в нашей повседневной речи есть выражения, от которых четвероногие приходят в настоящий восторг, хотя большинство хозяев даже не догадываются о существовании такого списка.

