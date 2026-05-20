Зачем Путин проводит ядерные учения во время визита в Пекин: анализ эксперта

Российский диктатор хочет продемонстрировать, что обладает могуществом, силой и мощью.

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин должен знать о реальном положении дел в России, не обращая внимания на текущие совместные российско-белорусские ядерные учения. Об этом военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире Radio NV.

В частности, его спросили, что следует понимать под совместными ядерными учениями России и Беларуси.

Эксперт отметил, что эти учения проходят одновременно с визитом российского диктатора Владимира Путина в Пекин. Учения являются достаточно масштабными по количеству задействованного личного состава и специализированной техники, и якобы происходят пуски ракет, способных нести ядерное вооружение.

"Вполне вероятно, что Путин таким образом пытается продемонстрировать своему китайскому визави российскую мощь, силу и эффективность. Повлияет ли это на мнение китайского лидера? Я думаю, что он достаточно информирован благодаря собственной разведке о том, что на самом деле происходит на поле боя, и насколько способна российская армия реализовать план "Киев за три дня" и "территорию Украины за три недели"… Все мы в некоторой степени эксперты и точно можем оценить возможности российской армии в этом направлении", – сказал Селезнев.

При этом присоединение Беларуси к ядерным учениям с РФ создает определенную напряженность для коллективной Европы, но вряд ли эта напряженность трансформируется в реальные угрозы.

Также он отметил, что Россия в последнее время активно продвигает информационные посылы о том, что, якобы, растет напряжение на украинско-белорусской границе – строится инфраструктура, создаются площадки для размещения артиллерийских подразделений, дороги в сторону границ с Украиной. Впрочем, нужно понимать, что такие приготовления не означают перехода к конкретным действиям, которые в обозримой перспективе приведут к серьезному обострению на тысячекилометровом участке границы между Украиной и Беларусью.

"Потому что для реализации этой опции нужны ресурсы. Ни у России, ни у Беларуси таких ресурсов нет. А перемещение такого огромного количества личного состава, техники и вооружения – а речь идет о нескольких сотнях тысяч солдат для того, чтобы эта операция была успешной – точно не останется незамеченным для украинской, да и для других разведок стран мира", – подчеркнул Селезнев.

Ядерные учения России

Как сообщал УНИАН, Россия внезапно объявила о ядерных учениях, которые продлятся до 21 мая, чтобы продемонстрировать силу перед союзниками Украины и отвлечь внимание от растущих проблем захватчиков на фронте.

В МИД Украины считают, что размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения этих двух диктатур являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности.

Украинские пограничники констатируют, что угроза для Украины с территории Беларуси реальна, но незаметно проникнуть в Украину, в частности через зону отчуждения, никому не удастся.

