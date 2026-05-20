В Воздушных силах объяснили, почему 'Шахеды' долетают аж до Закарпатья

Игнат рассказал, что сбивать вражеские беспилотники становится всё сложнее даже с помощью вертолётов или истребителей F-16.

Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что удары по Закарпатью, наиболее удаленному и наименее пострадавшему от войны региону в Украине, могут носить показательный характер.

"Как только там сменилось руководство (имеется в виду поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии - УНИАН), сразу туда полетели дроны. Возможно, это было показательно. Иногда большое количество беспилотников останавливается быстро, а бывает так, что БПЛА долетает до Львова", - сказал он в эфире Новини.LIVE.

"Бывают моменты, когда сбить этот дрон не получается. Возможно, противник придумал какие-то решения... Он ныряет в облако и его не видно. Потом он из облака выныривает, только ты на него наводишься, он снова ныряет в облако. Уже доказано, что "Шахеды" могут маневрировать, видя какую-то угрозу, что у них есть датчики, которые позволяют маневрировать. Особенно это касается дронов-перехватчиков", - добавил Игнат.

Контрразведка и следователи Службы СБУ обнаружили повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты, которую россияне поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля.

