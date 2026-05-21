Светлое Вознесение не имеет постоянной даты, и в 2026 году выпало на 21 мая.

21 мая 2026 года христиане празднуют Вознесение Господне. Этот светлый праздник посвящается тому, как через 40 дней после своего воскрешения Христос поднялся на небеса. Сегодня верующие будут посещать церковную службу, приглашать родственников в гости и желать им счастья. Мы собрали пожелания и картинки с Вознесением Господним, которые помогут выразить свои чувства в красивой форме.

Вознесение Господне - картинки и поздравления в прозе

В этот светлый праздник хочу пожелать огромного неземного счастья, душевного спокойствия, мира в стране и на сердце, радости в каждом прожитом дне. Желаю никогда не терять надежды на светлое будущее и веры в собственные силы!

Поздравляю со светлым Вознесением! Пусть Господь откроет свой замысел, поможет найти собственное место в жизни и зажжет в сердце неугасаемый огонек радости. Пусть отгонит беды и тревоги, посылая вместо них настоящее счастье.

С Вознесением Господним! Хочу пожелать ясного мирного неба за окном, уважения и взаимопонимания в отношениях с близкими, успеха в делах, искренней веры в душе и приятных сюрпризов по жизни. Чтобы проливать слезы приходилось только от огромного счастья. И пусть Господь наполнит сердце решимостью и мудростью для принятия верных решений.

Поздравляю с Вознесением и желаю душевной чистоты, оптимизма, Божьего покровительства в каждом сделанном деле. Чтобы в доме всегда было мирно и уютно, а любые проблемы обходили его десятой дорогой. Пусть рядом всегда будут любящие близкие, оказывая поддержку даже в самые темные дни!

Отправляю тебе свое поздравление - Вознесение Господне уже наступило. Пусть оно принесет с собой только всё самое хорошее: радость, семейное счастье, взаимную любовь и крепкую дружбу. Пусть на твоей стороне будет Божья благодать, что поможет достигать желаемого и преодолевать невзгоды!

