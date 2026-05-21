Уменьшение войск США в Европе потрясло континент, но Рютте 'пожал плечами', - Politico

Новое решение администрации Трампа спровоцировало серьезное замешательство в Европе.

Глава НАТО Марк Рютте приуменьшил значение внезапных шагов президента США Дональда Трампа по выводу войск и военных мощностей из Европы, пообещав, что любые сокращения будут происходить "структурированным образом".

"Мы знаем, что корректировки будут происходить, США должны переориентироваться, например, на Азию", – рассказал Рютте журналистам в Брюсселе. Но "это будет происходить в течение определенного времени, структурированным образом", – добавил он, настаивая на том, что "США останутся вовлеченными в дела Европы", пишет Politico.

Сообщается, что Вашингтон объявил, что выведет из Европы как минимум 5 000 солдат, включая отмену развертывания ротационного подразделения в Польше – шаг, который застал союзников по НАТО врасплох и нанес новый удар по и без того ослабевшим трансатлантическим отношениям.

Решение о передислокации войск было принято в ответ на личную ссору между Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем из-за войны в Иране. В то же время Польша, которая долгое время считалась одним из самых стойких союзников Америки в ЕС, на этой неделе спешно направила официальных лиц в Вашингтон, чтобы добиться ясности в отношении этого неожиданного шага по прекращению развертывания там солдат, пишет СМИ.

Это решение потрясло Европу

США заранее не проинформировали союзников перед объявлением этих мер, согласно заявлениям двух анонимных высокопоставленных дипломатов альянса. По их словам, Вашингтон до сих пор не предоставил подробностей о том, как именно будет проходить сокращение.

Министерство обороны США опубликовало заявление, в котором подчеркнуло, что оно "сократило общее количество боевых бригадных групп (BCT), прикомандированных к Европе, с четырех до трех". Это вернет численность американских войск в Европе к уровню 2021 года – до полномасштабного вторжения России в Украину.

Этот шаг направлен на укрепление программы Трампа "Америка прежде всего", – добавлено в заявлении.

В заявлении также подчеркивалось, что Польша является "образцовым союзником" и что официальные лица США ведут переговоры со своими польскими коллегами по поводу отложенного развертывания.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, в свою очередь, встретился с генералом США Кристофером Махони, заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов, подчеркнув, что переговоры "подтверждают отсутствие планов по сокращению военного присутствия США в Польше".

В Берлине также царит замешательство

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил: "Надежного подтверждения до сих пор нет. Единственное, что мы слышим, – это то, что данная мера является частью решения сократить количество американских бригад в Европе на одну".

Он добавил, что до сих пор "совершенно неясно", когда это произойдет, и "ограничится ли это решением касательно Польши, полностью или частично, и в какой степени это затронет войска, дислоцированные в Германии".

Рютте отметил, что вывод войск "не оказывает влияния на оборонные планы НАТО", повторив аналогичное заявление верховного главнокомандующего альянса, генерала США Алексаса Гринкевича.

Насколько был сильным этот "удар"

Смена стратегии США затрагивает около 3 процентов американских сил в Европе, однако вывод войск также нацелен на подразделение огневой поддержки большой дальности, оснащенное ракетами "Томагавк". Его планировалось развернуть в Германии в конце этого года в качестве временной меры, пока Европа не разработает собственное аналогичное оружие, способное наносить удары вглубь России.

Между тем, США, по сообщениям, планируют объявить союзникам в пятницу, что они ограничат объем военных мощностей, предоставляемых альянсу в мирное время и на случай вторжения России в Европу.

В рамках так называемой Системы моделирования сил НАТО члены альянса периодически определяют солдат и технику, которые они выделяют для операций НАТО. Вашингтон теперь хочет сократить эти масштабы, пишет СМИ. Отказавшись сообщить подробности сокращения, Рютте заявил, что решение США было "именно таким, как мы ожидали, и абсолютно в рамках подхода без сюрпризов".

"Когда дело доходит до модели сил НАТО, у нас есть отлаженные процессы – это обычная работа, – объяснил он. – Этого следовало ожидать – я думаю, это совершенно правильно, что это происходит".

