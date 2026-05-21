Масштабный энергетический шок на Ближнем Востоке заставили европейских политиков забыть о былых обещаниях.

Каждый раз, когда происходит крупный кризис, политики обещают, что уроки будут усвоены. Так заявляли после пандемии COVID-19, после вторжения России в Украину. Но поскольку очередной энергетический шок распространяется с Ближнего Востока, становится ясно, что разговоры об усвоении уроков были всего лишь разговорами.

Решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера фактически смягчить санкции против России, чтобы разрешить некоторый импорт дизельного и авиационного топлива в страну, наглядно это демонстрирует, пишет The Telegraph.

Стармер утверждает, что этот шаг является лишь прелюдией к целому ряду жестких санкций против Москвы. Но сам факт того, что премьер-министр посчитал необходимым пойти на этот шаг – якобы для того, чтобы смягчить потенциальный кризис с авиационным топливом летом, – свидетельствует об уязвимости Великобритании как в сфере нефтепереработки, так и в сфере хранения, отмечают журналисты.

Сообщается, что Великобритания является крупнейшим нетто-импортером авиационного топлива в Европе. "Поэтому мы особенно уязвимы к сбоям в цепочке поставок энергоносителей, как это произошло в случае с закрытием Ормузского пролива, через который направлялась большая часть наших поставок этого топлива", - заявляют авторы материала.

Эта уязвимость уже давно очевидна

По мнению экспертов, разумным ответом было бы обеспечение того, чтобы Великобритания была способна удовлетворять больше своих потребностей за счет внутренних ресурсов, а также увеличение наших мощностей по хранению, чтобы переждать любые будущие штормы.

Вместо этого Великобритания работала по графику "точно в срок", который сводит к минимуму затраты на хранение, но означает, что в случае кризиса практически нет резерва. Поэтому запаса керосина хватит всего на один месяц.

Тем временем Британия позволила своим нефтеперерабатывающим мощностям увянуть. В 1970-х годах в Великобритании было 18 нефтеперерабатывающих заводов. После закрытия двух в 2025 году общее количество сейчас составляет всего четыре – падение более стремительное, чем во Франции или Германии.

Сообщается, что это, в частности, связано с тем, что экологические налоги подталкивают вверх цены на электроэнергию для бизнеса, которые сейчас являются одними из самых высоких в развитом мире.

Это еще одно свидетельство абсурдности более широкой энергетической политики Великобритании. Вместо того чтобы запрещать их, правительство должно выдавать новые лицензии на добычу нефти и газа в Северном море. Министрам также явно необходимо отменить решения, из-за которых столь многие нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены закрыться в последние годы, считают журналисты.

В нестабильном мире Великобритания должна быстро стать более устойчивой, иначе решение Стармера смягчить санкции против России окажется лишь началом больших проблем, подытожили журналисты.

