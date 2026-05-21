21 мая в этом году оказалось очень насыщенным днем, на который выпало сразу несколько государственных и религиозных торжеств. В нашей стране проводится мероприятие, посвященное народной одежде. Обязательно ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник, нужно православным, ведь у них наступает большое событие.

Какой сегодня праздник в Украине

21 мая, в третий майский четверг, мы празднуем День вышиванки. Ежегодно в честь события проводятся распродажи и выставки национальной одежды. Украинцы приходят на работу в вышитых рубашках, а также делятся своими патриотическими фото.

Какой сегодня праздник церковный

У православных празднуется светлое Вознесение Господне, посвященное попаданию Иисуса на небеса после воскрешения. В честь него можно посетить литургию в храме. У праздника нет единой даты, он отмечается через сорок дней после Пасхи и в этом году выпал именно на сегодняшнее число.

Также 21 мая по новому стилю в православии ежегодно чтят царицу Елену Константинопольскую, которая приложила много усилий для распространения христианства в Римской империи. Святой в праздник сегодня молятся о мире и согласии между людьми, жизненной мудрости и прибавлении душевных сил. Считается, что она помогает пожилым людям во всех просьбах.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день чая установлен, чтобы почтить самый популярный напиток в мире. Традиции празднования включают чайные дегустации и церемонии, а также обсуждение любимых рецептов напитка среди ценителей.

Другие важные всемирные праздники сегодня - это День культурного разнообразия, День космоса, День медитации, День вина Шардоне, День музы и еврейский Шавуот.

Какой сегодня праздник народный

Приметы про сегодняшнюю дату говорят нам следующее:

дождь предвещает большой урожай грибов, а ясная погода означает, что уродит пшеница;

если до сих пор не прилетели стрижи, то ожидается позднее лето;

трава покрылась росой - к скорому потеплению;

если похолодало, то заморозки продлятся ещё как минимум неделю.

У наших предков народный праздник сегодня в Украине считался удачным для семейных дел, поэтому по возможности рекомендуется провести время с близкими. Было принято собираться на застолье с родными, во время которого также поминали умерших близких. На стол хозяйки подавали песочные печенья, сделанные в форме лестницы. Такая выпечка является вознесенским символом.

Что нельзя делать сегодня

Церковь запрещает на Вознесение ссориться, завидовать, осуждать других людей, отказывать в помощи и поддержке. Не рекомендуется тяжело физически работать, хоть небольшие бытовые дела сделать допустимо. Не стоит заниматься рукоделием. Народные верования называют праздник 21 мая неудачным для свадьбы и сватовства.

