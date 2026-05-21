Сколько солнечных панелей заменит одну АЭС: ответ удивил

Могут ли солнечные панели полностью заменить АЭС: эксперты провели расчеты.

Для того, чтобы произвести столько же электроэнергии, сколько дает один современный ядерный реактор, понадобится примерно 8,5–8,7 миллиона солнечных панелей. Об этом говорится в материале BGR со ссылкой на оценки мощности различных типов генерации.

Несмотря на стремительное развитие "зеленой" энергетики, именно масштаб остается главной проблемой солнечных электростанций. Если атомный реактор стабильно вырабатывает сотни мегаватт энергии круглосуточно, то солнечные панели зависят от погоды, времени суток и эффективности самих элементов.

Средний современный ядерный реактор генерирует около 900 мегаватт электроэнергии. При этом коэффициент эффективности атомной энергетики достигает примерно 93%, то есть реактор почти постоянно работает на полную мощность.

Для сравнения, одна стандартная солнечная панель вырабатывает всего 400–460 ватт при идеальных условиях освещения. Но из-за реальной эффективности солнечной генерации – примерно 24% – фактическая мощность значительно ниже.

Именно поэтому для получения аналогичного объема электроэнергии потребуется уже не 4 миллиона, а почти 8,7 миллиона панелей.

Отдельный вопрос – площадь. Крупная атомная электростанция может размещаться примерно на территории в 1 квадратную милю. Зато солнечная электростанция аналогичной мощности потребует более 14 квадратных миль территории.

Кроме того, необходимо создать системы накопления энергии, обеспечить стабильное подключение к электросетям, учитывать сезонные и погодные колебания генерации. Именно из-за этого полный переход исключительно на солнечную энергетику пока выглядит сложным даже для наиболее развитых стран.

Некоторые государства уже ищут нестандартные решения. Например, во Франции еще в 2023 году приняли закон, обязывающий покрывать солнечными панелями не менее 50% площади крупных автомобильных парковок. Таким образом власти пытаются одновременно увеличить производство "зеленой" электроэнергии, уменьшить перегрев асфальта и эффективнее использовать уже застроенные территории.

Несмотря на развитие возобновляемой энергетики, атомные станции остаются одним из немногих источников стабильной базовой генерации, которая не зависит от погоды или времени суток.

В то же время солнечная энергетика продолжает дешеветь, а технологии накопления энергии – совершенствоваться. Поэтому эксперты считают, что в будущем именно комбинация различных источников генерации станет основой энергетических систем большинства стран.

