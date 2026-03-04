Вслед за Данией и Швецией: Норвегия заговорила о присоединении к 'ядерному зонтику' Европы

Норвегия готова начать переговоры с Францией о возможном присоединении к европейскому "ядерному зонтику".

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает издание VG.

"Мы готовы обсудить это в рамках соглашения о партнерстве с Францией. Но наша ядерная политика остается твердой. Мы не будем иметь ядерного оружия на норвежской земле в мирное время", – сказал он.

Эйде подтвердил, что французская сторона связалась с Осло по этому вопросу. По его словам, Норвегия не отклонила приглашение, однако намерена взять паузу для детального анализа инициативы в рамках диалога с Францией.

Министр иностранных дел считает, что ситуация в области безопасности Норвегии ухудшилась с прошлого года, когда он заявил, что она является самой серьезной со времен войны.

Сейчас Эйде начинает переговоры с Францией по соглашению о стратегической обороне.

Ядерное оружие Европы - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон изложил новую стратегию относительно роли французского ядерного оружия в общей системе безопасности Европы на фоне полномасштабной войны в Украине, периодических споров с президентом США Дональдом Трампом по поводу Украины, Гренландии и НАТО.

Он отдал приказ увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале. Эти слова были произнесены на фоне растущей неуверенности со стороны европейских лидеров в обязательствах США защищать Европу под своим собственным ядерным зонтиком.

Франция является единственной ядерной державой в Европейском союзе.

