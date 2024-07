Среди других спонсоров America PAC - соучредитель Palantir Technologies Джо Лонсдейл и близнецы Уинклвосс.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, поддерживающему президентскую гонку бывшего президента Дональда Трампа.

По информации источников издания The Wall Street Journal, деньги получит комитет America PAC, который поддерживает Трампа. Собеседники издания не уточняют, где и когда Маск заявил о таких планах.

Источники The New York Times сообщили, что America PAC, вероятно, получит "значительную поддержку" миллиардера. Пока неизвестно, сделал ли Маск уже пожертвование. При этом Bloomberg 13 июля написал, что Маск уже пожертвовал "значительную" сумму America PAC. Однако к концу июня пожертвования от него не были зарегистрированы, отмечает The New York Times.

Комитет America PAC создали в мае 2024 года люди из ближайшего окружения Маска. Речь идет о группе технологических предпринимателей, которые часто финансируют стартапы друг друга, утверждает The New York Times. По данным The Wall Street Journal, комитет поддерживают компания Palantir Technologies, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт, который возглавляет Alliance Resource Partners.

По данным The New York Times, весной один из создателей America PAC говорил собеседнику издания, что рассчитывает на 160 миллионов долларов пожертвований от крупного донора, который перечислит деньги четырьмя частями в течение предвыборной гонки.

Выборы в США - как Маск поддерживает Трампа

Миллиардер Илон Маск может стать советником Дональда Трампа, если тот победит на президентских выборах и вернется в Белый дом снова.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп и Маск провели переговоры о способах предоставления миллиардеру официального влияния на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой. В последнее время Маск публично высказывается по этим вопросам.

Издание отмечает, что Маск с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельтцем проводит кампанию влияния в элитных кругах, убеждая не поддерживать переизбрание действующего президента Джо Байдена.

