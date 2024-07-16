Трамп приехал на съезд республиканцев с большой повязкой на ухе (фото)

Бывший врач Белого дома отметил, что пуля могла оторвать часть уха.

Бывший президент США Дональд Трамп появился на публике после покушения в Пенсильвании. Политик прибыл на съезд Республиканской партии с перевязанным ухом.

Как сообщает CNN, Трамп вышел на арену съезда республиканцев с повязкой на ухе через два дня после пережитого покушения. Большая белая повязка покрывала большую часть его правого уха.

Ранее в понедельник бывший врач Белого дома Ронни Джексон сказал, что пуля, оторвавшая часть уха.

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Политик прибыл на съезд вместе со своим соратником, сенатором от штата Огайо Джей Ди Вэнсом. Его называют вероятным вице-президентом, если Трамп победит на выборах

Покушение на Трампа

В экс-президента США и действующего кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Его быстро окружила вооруженная охрана, он лежал около минуты. Затем он поднялся на ноги и поднял кулак в воздух, после чего его вывели со сцены и посадили в автомобиль, а затем увезли с места происшествия. Политик был ранен в ухо.

Впоследствии сообщалось, кто совершил покушение на Трампа. Как оказалось, это сделал 20-летний Томас Мэтью Крукс, который перед этим записал видеообращение, где жестко раскритиковал представителей Республиканской партии США.

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