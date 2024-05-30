WSJ: Маск станет советником Трампа, если тот вернется в Белый дом

Сейчас бизнесмен и политик звонят друг другу несколько раз в месяц и обсуждают несколько тем.

Миллиардер Илон Маск может стать советником Дональда Трампа, если тот победит на президентских выборах и вернется в Белый дом снова.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп и Маск провели переговоры о способах предоставления миллиардеру официального влияния на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой. В последнее время Маск публично высказывается по этим вопросам.

Издание отмечает, что Маск с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельтцем проводит кампанию влияния в элитных кругах, убеждая не поддерживать переизбрание действующего президента Джо Байдена.

Видео дня

Еще два года назад между Трампом и Маском были напряженные отношения. Оба публично обменивались оскорблениями, но сейчас между ними налаживаются дружеские связи. Как говорят источники, Трамп и Маск разговаривают по телефону несколько раз в месяц.

По данным WSJ, миллиардер и кандидат в президенты обсудили вопросы иммиграции, технологии и науки, а также развитие Космических сил США. Их взгляды и интересы стали более согласованными. Маск дал понять, что его интересует гораздо больше, чем просто выписать чек на кампанию Трампа.

Он решил использовать свое влияние в элитных деловых и технологических кругах, чтобы помочь Трампу победить Байдена. Один из источников в окружении Маска рассказал, что он мотивирован тревогой относительно направления развития страны. В частности, миллиардер выступил против "вируса, пробужденного разума", который является источником либеральной политики.

Потенциально, Маск может занять должность, которая ранее соответствовала должности, которую ранее занимал Исаак Перлмуттер, бывший глава Marvel и доверенное лицо Пельца и Трампа.

Во время президентства Трампа Перлмуттер работал советником в Департаменте по делам ветеранов вместе с двумя другими членами резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Маск работал в бизнес-консультативных группах Белого дома во время президентства Трампа, но ушел в отставку в 2017 году после того, как не согласился с решением Трампа вывести США из Парижского климатического соглашения. Недавние переговоры между политиком и бизнесменом касались также некоторых компаний Маска, включая платформу социальных медиа X, производителя электромобилей Tesla и ракеты-носителя и спутниковой установки SpaceX.

В то же время в бизнесе Маск имеет некоторые проблемы. Его компания-автопроизводитель Tesla наблюдает падение стоимости акций и недавно зафиксировала самую низкую прибыль за последние годы. Маск и Трамп обсуждали индустрию электромобилей и налоговые льготы на них, говорят источники.

Политика Трампа в отношении электромобилей прямо не совпадает с основным направлением деятельности Маска. Политик придерживается жесткой позиции против электромобилей во время предвыборной кампании, критикует необходимость подзарядки для длительных поездок и призывает ввести пошлины на автомобили, произведенные в Мексике.

По словам источников, Маск попросил Трампа активнее публиковать публикации на X, особенно используя функцию живого аудио Spaces. Однако политик стремится развить собственную платформу Truth Social, поэтому опубликовал на X только один один пост с момента восстановления его аккаунта на платформе после того, как Маск купил ее.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, недавно Трампа освистали и высмеяли во время Либертарианского национального съезда в субботу вечером. В частности, во время речи кандидата в президенты США люди в толпе выкрикивали: "дерьмо собачье!" и другие оскорбительные выражения.

В то же время журналисты Der Spiegel сообщили, что Байден может отказаться от второго срока в пользу Мишель Обамы. Известно, что Демократическая партия даже включила Мишель Обаму в свои опросы общественного мнения относительно потенциальных кандидатов.

Вас также могут заинтересовать новости: