Россия за неделю выпустила по Украине почти 2 тысячи дронов, бомб и ракет, - Зеленский

Президент отметил, что россияне специально ждали морозную погоду.

За эту неделю Россия выпустила по Украине почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов: баллистические, крылатые, была даже и баллистика средней дальности "Орешник". Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом он подчеркнул, что удары были нанесены по целям, не имеющим никакого военного смысла, в частности по объектам энергетики и жилым домам.

"И они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для наших людей. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация после российских ударов по критической инфраструктуре.

"Круглосуточно работают энергетики, ремонтные бригады, чтобы вернуть свет, тепло, водоснабжение людям. И это действительно титаническая работа, которая очень важна для наших людей, - после постоянных террористических российских ударов восстанавливать нормальность жизни", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 января в Запорожской и Днепропетровской областях был блэкаут. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Он отметил, что все больницы города работают в штатном режиме. Они автоматически перешли на генераторы при отключении электричества.

Федоров также предупредил, что из-за отсутствия электроснабжения в некоторых районах Запорожья могут быть перебои с водой.

Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в Киевской области энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 370 тысяч семей. Он отметил, что погодные условия по-прежнему существенно осложняют ситуацию. Мороз, гололед, обледенение деревьев и электросетей, поваленные деревья, которые перекрывают подъезды к линиям электропередач, значительно замедляют работы. Во многих местах бригады вынуждены добираться до повреждений в крайне сложных условиях - часто пешком, в мороз и снег.

Сейчас без электроснабжения остаются почти 30 тысяч семей в населенных пунктах Киевской области.

