Отсутствие льда и землетрясения: исследователь рассказал о тревожных изменениях в Антарктике

Рядом с украинскими полярниками обитает около 7 тысяч субантарктических пингвинов.

Антарктида только на первый взгляд кажется мертвой, на самом деле вокруг украинской антарктической станции "Академик Вернадский" кипит жизнь – здесь обитают тысячи пингвинов, появляются тюлени и морские леопарды, в то же время в экосистеме континента происходят тревожные изменения, рассказал РБК-Украина полярник, метеоролог-озонометрист Александр Полудень.

По его словам, сейчас в районе станции обитает около 7 тысяч субантарктических пингвинов. Всего ученые насчитали почти 2700 гнезд с кладками. Время от времени здесь появляются и императорские пингвины, а поморники активно охотятся на чужие яйца, воруя их из гнезд.

Полярники подчеркивают: вмешиваться в жизнь животных строго запрещено. Подкармливание или помощь могут нарушить естественный баланс. Контакты с фауной разрешены только биологам и исключительно в рамках научных исследований. Для остальных участников экспедиции установлены четкие правила относительно безопасной дистанции.

Он напомнил, что когда-то на антарктические станции разрешалось привозить домашних животных. Однако после изменений в Мадридском договоре такие практики запретили, чтобы не создавать угрозу для уникальной местной экосистемы.

Украинские биологи подробно изучают, как живые организмы приспосабливаются к экстремальным условиям Антарктики. Они наблюдают за тюленями Ведделла, китами, косатками, морскими леопардами и пингвинами, фиксируют рождение детенышей, взвешивают и измеряют животных.

У китов, добавляет полярник, берут образцы кожи для анализа ДНК, а также фотографируют хвосты – у каждой особи уникальный рисунок, по которому ее идентифицируют в международных каталогах.

Отдельное направление исследований – микроорганизмы, – рассказал исследователь. Ученые фильтруют воду, анализируют планктон и бактерии, изучают насекомых в мхах и лишайниках, а также явление "красного" и "зеленого" снега, которое появляется из-за массового размножения водорослей. Для оценки масштабов цветения территорию снимают дронами и делят на квадраты. Все образцы после завершения вахты отправляют в Украину для хранения в научных банках.

Землетрясения, отсутствие льда и последствия потепления

Этот сезон стал необычным и с геофизической точки зрения. Полярники зафиксировали четыре землетрясения в проливе Дрейка, волны от которых дошли до района станции. Такая активность за короткий промежуток времени, по словам Полудня, является нетипичной.

Еще одна тревожная особенность - почти полное отсутствие нового льда. Температура колебалась в пределах от -2 до +2 градусов, и океан не охладился настолько, чтобы начал формироваться лед. В результате животные теряют укрытие и кормовую базу и вынуждены мигрировать дальше на юг.

Полярники отмечают: эти изменения связаны с глобальным потеплением и имеют значение не только для Антарктики, но и для климата всей планеты.

Напомним, ученые рассказали об интересных фактах из жизни горбатых китов. К примеру, эти животные охотятся с помощью пузырьковой сети – так они заставляют криль и рыбу скапливаться, загоняя добычу в ловушку. В процессе участвуют от нескольких до двух десятков китов, охота требует постоянной синхронизации и коммуникации, что свидетельствует о высоком интеллекте животных.

