Госсекретарь США объяснил, что телефонные разговоры между Трампом и Путиным не принесли результатов, поэтому состоится личная встреча политиков.

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что встреча президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа, в городе Анкоридж, штат Аляска является попыткой выяснения позиций, говорится в интервью для Friends in the Morning, опубликованном на сайте Департамента США.

Рубио заметил, что предыдущие три-четыре телефонных разговора главы Белого дома с кремлевским диктатором не дали ожидаемых результатов, поэтому Трамп считает необходимым лично встретиться с Путиным, чтобы оценить ситуацию, "посмотрев человеку в глаза".

"Люди должны понять - для президента Трампа встреча - это не уступка", - отметил Рубио.

Видео дня

Также государственный секретарь США отреагировал на заявления в прессе, что встреча с президентом США стала для Путина победой и что таким образом он вышел из изоляции.

"Встреча - это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза. И это то, что хочет сделать президент", - отметил госсекретарь США.

Рубио считает, что они достаточно быстро поймут во время встречи, имел ли этот подход шанс на успех.

Встреча Трампа и Путина

Ранее УНИАН сообщал, что советник Кремля по вопросам внешней политики Дмитрий Суслов заявил, что кремлевский диктатор предложил главе Белого дома "удобный путь к выходу из ситуации". Путин ожидает два возможных варианта развития событий на встрече с Трампом. Первый - договоренность между РФ и США, без Украины и Европы. Она предусматривает вывод украинских войск из тех районов Донбасса, где они еще присутствуют. Взамен, Россия выводит свою армию из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Примечательно, что линия фронта в других зонах при этом сохраняется. Второй вариант - президент Украины Владимир Зеленский не соглашается на обмен территориями, тогда Трамп полностью прекращает всю военную помощь Киеву и не продает европейцам оружие для Украины.

Также мы писали, что издание BILD считает, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф неправильно понял заявления кремлевского диктатора во время визита в Москву относительно прекращения огня в Украине. Путин предложил не всеобъемлющее, а лишь частичное прекращение огня, но он хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Кремлевский диктатор говорил лишь о готовности прекратить атаки по объектам энергетики и крупным городам в тылу.

Вас также могут заинтересовать новости: