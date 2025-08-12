Именно так кремлевский диктатор планирует Трампу "выйти из ситуации".

Кремлевский диктатор Владимир Путин предлагает президенту США "удобный путь к выходу из ситуации", заявил советник Кремля по вопросам внешней политики Дмитрий Суслов. По его словам, Путин ожидает два возможных варианта развития событий на саммите, который состоится на Аляске.

Первый из них — принятие двустороннего российско-американского плана по достижению перемирия в Украине, пишет Corriere della Sera. В материале говорится, что это якобы "принципиально важно" с точки зрения Кремля: договоренность — только между РФ и США, без Украины и Европы.

План может включать вывод украинских войск из тех районов Донбасса, где они ещё присутствуют, и вывод России из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, при сохранении линии фронта в остальных зонах.

Сообщается, что еще год назад Москва требовала полного вывода украинских войск из всех четырёх оккупированных областей, а теперь "просит лишь об уходе из Донбасса". Также ключевой частью договорённости является обязательство Украины не вступать в НАТО.

Суслов подчеркнул, что отказ от вступления в НАТО - это якобы "обязательное и неизбежное условие". "Затем финальные соглашения должны, естественно, включать демилитаризацию Украины и конституционную реформу в сторону федерализации", - отметил он.

Второй вариант — это отвержение президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами этого решения, и тогда Трамп полностью прекращает всю военную помощь Киеву и даже перестаёт продавать оружие европейцам, чтобы они могли передавать его Украине.

"Это ускорит поражение Украины и её полный крах", - подчеркнул Суслов.

Он считает, что Трамп может пойти на такой шаг потому, что "поставил себя в сложное положение", когда потребовал от Бразилии, Индии и Китая прекратить импорт российской нефти, пригрозив им вторичными санкциями. Суслов добавил, что Трамп показал бы слабость, если бы "отступил". Или же ввязался бы в серьезный политико-экономический конфликт с Китаем и другими странами БРИКС.

"Если же саммит на Аляске окажется успешным, с утверждением совместного плана перемирия на Украине, то фитиль, который он неосторожно поджёг с Китаем, Индией и Бразилией, будет обезврежен, а американский президент сможет даже приписать себе историческую заслугу", - подытожил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия возлагает большие надежды на саммит Трампа и Путина. Москва видит в этом, в частности, возможность для перезагрузки отношений с Вашингтоном. Хотя "украинский вопрос" был объявлен главным пунктом повестки дня.

Сенатор Грэм, в свою очередь, рассказал, что именно заставило Путина согласиться на встречу с Трампом. По его словам, сработал план "мир через силу".

