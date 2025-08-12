Эта история – не о том, что россияне предлагают Украине выйти из Донбасса полностью, и за это они готовы выйти с какой-то территории, считает украинский президент.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что под обменом территориями россияне предлагают просто не наступать дальше, а не выйти откуда-то.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о том, с каким планом на встречу с президентом США Дональдом Трампом выходят россияне, какова позиция американской стороны, и какими могут быть обмены территориями.

"У нас был звонок с президентом Трампом и с некоторыми лидерами Европы. В течение звонка был сигнал от господина Уиткоффа, который был также на звонке, что Россия готова к окончанию войны, к первому шагу, по крайней мере, к прекращению огня. И что это сигнал впервые от них. И все во время звонка были на позитиве от этого, что есть какой-то shift (изменение – ред.). Был сигнал, что есть вопрос территории", – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что во время того звонка он сказал, что не готов обсуждать территории Украины, поскольку это исключительно вопрос Конституции Украины. Он также не готов обсуждать соответствующие вопросы по телефону в целом.

"Это серьезные вопросы, которые решаются на уровне лидеров. Американская сторона сказала, что мы предусматриваем формат встреч. Я сказал, что мы всегда поддерживаем встречи, мы готовы к дипломатии. Какой формат вы видите? А они видели формат двусторонний и трехсторонний. У меня были вопросы: какой это двусторонний, как это может быть и как скоро может произойти, где место Европы во всей этой конструкции. Это были мои главные вопросы. Мне сказали, что двусторонний – президент Украины уже встречался с президентом США, и что предполагается встреча президента США с Путиным. И трехсторонняя встреча, после двусторонней встречи, – Америка, Украина, Россия", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что считает очень важным присутствие в том или ином виде Европы в этой встрече, потому что "пока никто, кроме Европы, гарантий безопасности нам не дает".

"Даже в финансовом плане, финансирование потребностей нашей армии, что является гарантией безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Поэтому он попросил лично всех лидеров, если они не против, и президента Трампа построить дискуссию на уровне National Security Advisors (советников по вопросам нацбезопасности, – ред.) онлайн и, если понадобится офлайн, после этого предложить форматы встречи в тех форматах, о которых уже отмечалось.

"Президент США, я ему благодарен за это, сказал: да, я отправлю, встреча NSA будет, а все остальные встречи давайте после. После разговоров NSA онлайн и в Британии, стало понятно, что то, что звучало по телефону, скорее всего – не то же самое, что Россия передавала американской стороне в двусторонней беседе. На мой взгляд, история не о том, что русские предлагают Украине выйти из Донбасса полностью, и за это они готовы также с какой-то территории выйти. На мой взгляд, по большому счету, они предлагают просто не наступать дальше, а не выйти откуда-то. И, я думаю, в этом суть", – сказал далее Зеленский.

По его словам, ситуация, когда выйти из Донбасса – это условие ceasefire (прекращение огня), то это обмен достаточно условный.

"Это говорит о том, что тебе предлагают выйти с территории, которую ты контролируешь, и за это ceasefire, то есть дальше не будет наступления. Наверное, они понимают, что Харьков они все равно не получат, и Сумскую область они все равно не получат. И, если честно, Кинбурнская коса, которая блокирует морской порт Николаева, – там нет у них сил. Это не стратегически для них. Они просто хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, чтобы мы отдали им Донбасс", – сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что российский диктатор Владимир Путин согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения условий прекращения огня в Украине, поскольку американский лидер объявил о продаже оружия Европе для помощи Украине. По его мнению, это встревожило Путина.

Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа в штате Аляска. Эту информацию подтвердил и помощник правителя РФ Юрий Ушаков.

10 августа постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вероятнее всего, в рамках соглашения о прекращении огня Украине и России придется осуществить "обмен территориями". Перед этим президент США сказал, что в рамках мирного соглашения между Украиной и Россией сторонам придется пойти на территориальные уступки.

