Си Цзиньпин напомнил Трампу о "ловушке Фукидида" и соперничестве сверхдержав.

Саммит Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине прошел в подчеркнуто спокойной и дружественной атмосфере, однако за внешней дипломатической вежливостью скрывались глубокие противоречия и борьба за глобальное лидерство между США и Китаем.

Китайская сторона организовала визит американского президента с максимальной демонстрацией равенства двух держав. По мнению французской газеты Le Monde, Пекин использовал встречу для того, чтобы показать миру: Китай сегодня выглядит более стабильной и предсказуемой силой на фоне внешнеполитических кризисов, связанных с администрацией Трампа.

Особенно заметным это стало на фоне продолжающегося конфликта США с Ираном, который Пекин рассматривает как пример хаотичной политики Вашингтона. Китайские власти фактически использовали ситуацию, чтобы усилить собственный образ "острова стабильности" в мировой политике.

Трамп по итогам переговоров сделал акцент на торговых договорённостях и будущих контрактах, включая соглашения в интересах Boeing и расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок. Однако европейские аналитики считают, что реальных прорывов достигнуто не было, а большинство заявлений пока остаются на уровне политических обещаний.

При этом Си Цзиньпин использовал переговоры для продвижения собственных стратегических сигналов. Одним из ключевых вопросов вновь стал Тайвань. Китай продолжает добиваться от США более жёсткой позиции против независимости острова, однако Трамп во время визита публично не изменил американскую формулировку.

Отдельное внимание привлекло упоминание Си так называемой "ловушки Фукидида" – теории о неизбежности конфликта между старой мировой державой и новым претендентом на лидерство. В китайской трактовке США рассматриваются как ослабевающая сила, а Китай – как государство, которое постепенно занимает центральное место в мировой системе.

Авторы статьи считают, что нынешняя политика Трампа невольно способствует усилению позиций Пекина. Среди причин называются конфликты с союзниками, давление на традиционные международные альянсы, снижение роли американской "мягкой силы" и отказ от прежних стратегий сдерживания Китая.

В материале также напоминается, что еще во время своего первого президентского срока Трамп отказался от Транстихоокеанского партнерства – экономического проекта, который рассматривался как один из инструментов ограничения влияния Китая в Азии.

По мнению Le Monde, нынешний саммит показал не столько сближение США и Китая, сколько постепенное изменение мирового баланса сил, в котором Пекин всё активнее пытается закрепить за собой статус главного глобального конкурента Вашингтона.

Напомним, в Пекине отметили, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждали "украинский кризис". Там отметили, что Китай и США рассчитывают на скорейшее прекращение военных действий.

Ранее командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время саммита не обсуждали вопрос о прекращении войны в Украине, поскольку Китаю выгодно, чтобы она продолжалась.

