Американский лидер похвалился, что Штаты уже урегулировали 7 войн.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал новое заявление по урегулированию российско-украинской войны.

"Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой. Я думаю, что мы урегулируем ситуацию с Россией", – сказал американский лидер во время общения с прессой.

Трамп назвал войну "ужасной" и в очередной раз заявил, что в течение прошлой недели в войне РФ против Украины погибло 7 тысяч человек.

Война в Украине: важные новости, которые вы могли пропустить

OSINT-аналитик Unit Observer заявил, что Россия перебрасывает войска из Донецкой области для наступления на Днепропетровскую область. В частности, 90-я танковая дивизия сейчас полностью находится к югу от Ивановки-Новопавловки.

Между тем издание Business Insider сообщает, что война в Украине вызвала глобальный бум на пулемет со времен Второй мировой. Речь о тяжелом пулемете M2 Browning, разработанном еще в 1920-30-х годах. За три года спрос на него вырос вдвое.

В свою очередь, военный аналитик, бывший боевой пилот и вице-маршал авиации Королевских ВВС Великобритании Шон Белл говорит, что российский диктатор Владимир Путин не остановится, пока либо не достигнет своих целей, либо его не заставят остановиться экономические или военные причины. При этом он добавил, что если бы Украина начала оттеснять оккупационные войска РФ с части своих территорий, то глава Кремля довольно быстро сел бы за стол переговоров.

