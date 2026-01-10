'Вот что вы получите': Медведев пригрозил Европе, показав удар 'Орешником' по Львовщине

Медведев в ярости из-за того, что европейские страны планируют развернуть свои войска в Украине.

Бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал видео с ударом баллистической ракеты "Орешник" по Львовской области. На своей странице в соцсети X он добавил к этому видеоролику едкий комментарий в адрес Европы.

"Правящие европейские тупицы все-таки хотят войны в Европе. Это уже тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или НАТОвских войск в Украине, но нет, Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон - УНИАН) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, давайте же. Вот что вы получите", - написал Медведев.

Напомним, что в ночь на 9 января российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Орешник" по Львовской области. В Минобороны РФ отметили, что это якобы был ответ на "атаку" Украины по резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что на Львовщине россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры. В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ поделились, что воздушная цель двигалась со скоростью около 13 000 км/ч по баллистической траектории.

Удар "Орешником" по Львовской области является вызовом не только для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что показательное использование Россией "Орешника" близко к границам Европейского Союза - это вызов и для Варшавы, и для многих других столиц. Он подчеркнул, что всем следует понимать, что если россияне "даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или какой-либо риторикой от этого не укроешься".

Президент также призвал организовать систему совместных действий, систему совместной защиты, чтобы реагировать решительно на подобные угрозы.

