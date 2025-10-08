За последние три года мировой спрос на это оружие вырос вдвое.

Война в Украине возвращает интерес к старым решениям и видам оружия, проверенным еще во времена Второй мировой войны. Так, определенный "ренессанс" сегодня переживает тяжелый пулемет M2 Browning, разработанный еще в 1920-30-х годах и до сих пор востребованный армиями мира. В том числе и ВСУ. Об этом пишет Business Insider.

Журналисты пообщались с представителем бельгийской оружейной компании FN Browning, производящей в частности пулеметы семейства Browning. По его словам, мировой спрос и производство этих пулеметов по состоянию на сегодня удвоилось по сравнению с 2022 годом.

Хотя сама компания напрямую не поставляет свою продукцию в Украину, она продает ее западным союзникам Киева (США, Великобритании, Франции и правительству самой же Бельгии). Но не только им. Среди покупателей, например, есть Индия. Поэтому удвоение спроса на пулемет объясняется не только поставками в Украину: на фоне российской агрессии в мире началась глобальная кампания перевооружения.

"Большинство стран просто не были заинтересованы 10 лет назад. Теперь у нас есть контракты", - сказал Генри де Аренн, руководитель отдела коммуникаций оружейной компании.

Как пишет Business Insider, пулемет M2 используется в Украине в частности в качестве средства противовоздушной обороны. Мобильные огневые группы, которые охотятся на "Шахеды", пользуются именно такими пулеметами, чтобы сбить российские беспилотники.

Интересно, что европейские армии сейчас не только закупают новые пулеметы, но и массово восстанавливают до вменяемого состояния старые складские запасы. По словам де Аренна, недавно французская армия прислала на ремонт партию старых M2, которые достались французам от американских союзников еще во время Второй мировой войны.

"Мы привозим их сюда, модернизируем и даем на них гарантию, будто они новые", - сказал де Аренн, добавив, что фирма модернизировала для Франции уже 2000 этих пулеметов.

