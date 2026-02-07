США и Украина обсудили возможность завершения войны уже в марте, - Reuters

Сроки могут сдвинуться из-за разногласий по ключевым вопросам Донбасса и Запорожской АЭС.

Американские и украинские переговорщики обсуждали амбициозную цель - достижение соглашения между Россией и Украиной к марту, хотя эти сроки, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу о территориях. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, согласно обсуждаемой схеме, любая сделка будет вынесена на референдум украинских избирателей, которые одновременно примут участие в национальных выборах.

Американская переговорная группа во главе со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером на недавних встречах в Абу-Даби и Майами выразила украинским коллегам мнение, что было бы лучше, если бы это голосование состоялось в ближайшее время.

Видео дня

Утверждается, что американские переговорщики заявили, что Трамп, вероятно, будет больше внимания уделять внутренним делам по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Это значит, что у высокопоставленных американских чиновников будет меньше времени и политического капитала для заключения мирного соглашения.

Выборы и референдум

По информации Reuters, американские и украинские официальные лица обсуждали возможность проведения национальных выборов и референдума в мае. Однако несколько источников, знакомых с ходом переговоров, назвали предложенный США график нереалистичным.

"Американцы торопятся", - сказал источник, знакомый с ситуацией, добавив, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев, но это все равно займет значительное количество времени.

Отмечается, что организация таких выборов потребует законодательных изменений, поскольку подобные голосования запрещены во время военного положения в Украине. Источник сказал:

"Позиция Киева заключается в том, что ничего нельзя согласовать, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов и партнеров".

Сроки достижения мирного соглашения вызывают скептизм

Украинский чиновник заявил, что президент Владимир Зеленский открыт для идеи проведения выборов в ближайшем будущем.

Источники сообщили, что самым большим препятствием для достижения мира в Украине в ближайшем будущем является отсутствие ясности относительно судьбы восточного региона Донбасса.

"По-прежнему нет прогресса в территориальном вопросе", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Утверждается, что Россия отвергает предложение США, согласно которому Вашингтон будет контролировать Запорожскую АЭС ​​и распределять ее электроэнергию как между Россией, так и между Украиной. Москва настаивает на контроле над станцией, предлагая Украине дешевую электроэнергию, что является неприемлемым для Киева. В статье сказано:

"Если эти вопросы будут решены, украинские избиратели все еще могут отклонить любые территориальные уступки, вынесенные на референдум".

Мирные переговоры - детали

Второй раунд переговоров при посредничестве США завершился в четверг в Абу-Даби освобождением 314 военнопленных и обещанием вскоре возобновить обсуждения. Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча, вероятно, состоится в ближайшее время в Соединенных Штатах.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Российская Федерация затягивает мирные переговоры с Украиной и США в Абу-Даби.

"Это традиционная сущность России. Она говорит: "Мы готовы на любые вещи без каких-либо условий, но, но, но…". Они затягивают этот процесс. А для нас важно, чтобы конкретные решительные действия, которые могут продемонстрировать вместе украинцы и американцы, дали понять россиянам, что им нужно договариваться о завершении этой войны", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: