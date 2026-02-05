Марта Гичко

Стороны проводят второй день консультаций в Абу-Даби при посредничестве США, обсуждая возможные параметры мирного соглашения.

Посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил о наличии прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной, которые возобновились при посредничестве Соединенных Штатов в Абу-Даби.

"Мы видим, что безусловно есть прогресс и хорошее, позитивное движение вперед", – сказал Дмитриев, комментируя ход переговоров, цитирует Sky News.

Переговоры в Абу-Даби – последние новости

Как сообщал УНИАН, украинский переговорщик Рустем Умеров сообщил, что стороны начали второй день консультаций в Абу-Даби с участием американских посредников.

"Мы работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, групповая работа и дальнейшая синхронизация позиций", – отметил Умеров.

Переговоры возобновились после перерыва на фоне попыток международных партнеров активизировать дипломатические усилия для достижения мирного урегулирования войны.

