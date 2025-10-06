По его словам, лучшие бойцы - именно 18-25 лет: они мотивированы, сильные, выносливые, быстро учатся.

Каждая война заканчивается миром или капитуляцией. Такое мнение высказал председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В любом случае подписывают какую-то бумажку, и поэтому я могу быть на 100% уверенным, что война закончится дипломатическим путем и кто-то что-то подпишет. Хотя можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, все хотят какого-то документа, в котором будут прописаны условия завершения войны. Поэтому завершение войны дипломатическим путем вполне возможно. Мой личный прогноз - это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", - сказал он "Главкому".

"Решение о разрешении на их выезд я воспринял нормально. Да, этим разрешением воспользовался мой младший брат, которому 19 лет. Он учится за границей и раньше не мог бы заехать в Украину, потому что не выехал бы обратно. А сейчас он спокойно приехал сюда, побыл неделю, всех увидел - и поехал учиться дальше. Это же двусторонняя дорога. Поэтому решение правильное", - сказал Ким.

Он рассказал, что в 2022-м году его задачами были выживание, сохранение критической инфраструктуры, контролируемости и функциональности региона.

"То есть все было сосредоточено на главных вещах, которые были нужны для того, чтобы отбить врага. Сейчас на очереди вопросы более тактического уровня - социальный блок, создание условий для экономического развития, для восстановления, для бизнеса. Но в то же время и все, что касается защиты критической инфраструктуры и прочего, никуда не делось", - добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что россияне имеют определенные успехи на территории Донецкой области. Так, аналитики DeepState отмечали, что им удалось продвинуться вблизи вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в Терновом.

