Если Украина переживет эту зиму, преимущество будет на ее стороне, - Келлог

По словам Келлога, Путин понимает, что он не выиграет войну против Украины.

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Россия не способна выиграть войну против Украины. По его словам, сейчас российский диктатор Владимир Путин просто пытается выйти из этой ситуации максимально достойно. Такое заявление он сделал во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, пишет "Европейская правда".

"Он (Владимир Путин - УНИАН) ищет путь, как достойно выйти из этой ситуации, потому что понимает: эту войну он не выиграет", - сказал Келлог.

Бывший спецпосланник Трампа выразил уверенность, что Украине нужно пережить нынешнюю зиму, чтобы получить преимущество в войне. Он подчеркнул, что РФ несет значительные потери.

"Я понимаю, что это тяжелая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю, если Украина переживет эту зиму, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России", – заявил Келлог.

По его словам, Путин психологически уже дошел до точки, когда просто не может отпустить ситуацию. Он отметил, что для главы Кремля прекращение войны сейчас будет равносильно поражению.

Прогноз Келлога о завершении войны в Украине

Ранее Кит Келлог заявил, что война в Украине подходит к концу, но "последние 10 метров" будут очень тяжелыми. По его словам, осталось лишь всего несколько вопросов, включая территории и контроль над Запорожской АЭС.

Келлог также подчеркнул, что масштаб войны в Украине "беспрецедентный". Он считает, что сейчас нужно просто подождать и посмотреть, но, по его мнению, завершение войны "действительно близко".

