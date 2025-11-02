Карина Бовсуновская

На фоне агрессии РФ немецкая военная машина снова набирает обороты и показывает, что с ней стоит считаться. В рамках радикальных реформ, которые продвигал канцлер Германии Фридрих Мерц, Берлин в этом году отменил все финансовые ограничения на расходы на оборону, чтобы создать самую мощную армию Европы. Об этом пишет The Telegraph.

"Эта реформа проложила путь для массовых закупок танков, артиллерии, истребителей и военных кораблей стоимостью в сотни миллиардов фунтов, поскольку Бундесвер готовится противостоять угрозе, которую представляет Владимир Путин", - подчеркивают в материале.

Расходы Германии на оборону

Известно, что за прошлый год Германия потратила на вооружение более 50 млрд евро и планирует потратить еще 377 млрд евро.

"Они (немцы - УНИАН) стремятся создать самую большую и мощную армию в Европе, поэтому во многих отношениях они возвращаются к своей традиционной роли времен холодной войны", - отметил Эдвард Арнольд из Королевского объединенного института оборонных исследований (Rusi), военного аналитического центра.

В The Telegraph добавляют, что в случае нападения РФ на восточный фланг НАТО Германия будет играть центральную роль. Рядом с войсками, которые постоянно находятся в Литве, основные силы Бундесвера, как предполагается, будут переброшены на помощь союзникам, таким как Польша, чтобы сдержать силы Москвы и отвоевать утраченные территории.

"От них действительно ожидают, что они обеспечат основную часть сухопутных сил на континентальной Европе. Значительная часть огневой силы и веса будет поступать из Германии и Польши, а также из США", - добавил Арнольд.

В то же время британский консультант по вопросам обороны, который сотрудничает с немецкими военными компаниями, Николас Драммонд отметил:

"Вероятно, что россияне атакуют Польшу, и Польша будет нуждаться в помощи, которую предоставит Германия. Поэтому им нужна способность вести маневренную войну, а это означает, что танки, пехота, артиллерия и авиация должны действовать слаженно, чтобы вытеснить врага".

В свою очередь профессор экономики во влиятельном немецком аналитическом центре Kiel Institute Гунтрам Вольф напомнил, что ранее из-за сокращения расходов на оборону, которое продолжалось даже после вторжения РФ в Крым, Бундесвер оказался в таком плохом состоянии, что был вынужден разбирать оборудование на запчасти, когда оно ломалось.

"Расходы сократились настолько, что замена существующего оборудования стала почти невозможной. Если у вас было три танка, вы использовали два, чтобы получить запасные части для оставшегося", - рассказал Вольф.

Однако сейчас Германия может похвастаться соотношением долга к ВВП на уровне 62%, по сравнению с показателями около 100%, с которыми борются Великобритания и Франция.

"Трейдеры облигаций также кажутся спокойными относительно дальнейшего кредитования Берлина. Согласно данным о 10-летних облигациях, инвесторы требуют от Германии процентную ставку лишь 2,6%, против 3,4% от Франции и 4,4% от Великобритании", - акцентируют в The Telegraph.

В то же время главный экономист аналитического центра "Центр европейских реформ" Сандер Тордоир отметил, что это свидетельствует о том, что немцы могут позволить себе перевооружаться, одновременно снижая налоги для предприятий и работающих пенсионеров.

"Германия имеет самое большое фискальное пространство среди всех крупных экономик Европы, просто потому, что ее коэффициент долга является таким низким", - подытожил он.

Хватит ли таких усилий Германии перед угрозой со стороны РФ?

В прошлогоднем отчете Кильского института говорится, что российская военная промышленность сейчас может изготовить эквивалент всего запаса основного оружия Германии на 2021 год за семь месяцев.

В то же время Арнольд из Rusi отмечает, что РФ до сих пор считает Германию открытой для диалога.

Поэтому главным вопросом будет то, как Берлин и остальные страны НАТО отреагируют на возможное прекращение огня в Украине, в частности, не исчезнет ли политическая воля страны к дальнейшим расходам.

"Это следующий вызов для немцев - сделать сдерживание реальным и надежным в глазах России", - считает Арнольд.

Подготовка Германии к возможной войне с РФ - последние новости

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна намерена ввести новую модель военной службы в 2026 году. В то же время такой план еще требует одобрения немецкого парламента, а также уже встретил сопротивление со стороны депутатов из партии Писториуса, социал-демократов, и некоторых консерваторов канцлера Фридриха Мерца.

"Все осознают серьезность ситуации. Поэтому я уверен, что закон вступит в силу в начале года", - подчеркнул немецкий министр.

Также издание Financial Times сообщало, что Германия закупит 12 000 дронов-камикадзе, часть из которых будет защищать границу с РФ. Известно, что два немецких стартапа и крупнейший подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта на сумму около 300 млн евро каждый.

"Ожидается, что они будут поставлены новой немецкой бригаде, дислоцированной в Литве, с целью защиты восточного фланга НАТО от России", - добавили в FT.

