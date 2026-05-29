В НАТО отреагировали на падение российского дрона на дом в Румынии

В Альянсе осудили "безрассудство России".

По поводу инцидента с российским дроном в Румынии в НАТО заявили, что осуждают "безответственность России". Об этом говорится на странице пресс-секретаря Альянса Эллисон Харт в социальной сети Х.

"Мы осуждаем безрассудство России, и НАТО будет продолжать укреплять нашу оборону от всех угроз, в том числе от дронов", – отметила пресс-секретарь.

Также МИД Румынии обнародовал соответствующее заявление. В ведомстве инцидент назвали "серьезной и безответственной эскалацией со стороны РФ".

"Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и ее воздушного пространства. Румыния сообщила союзникам и генсеку НАТО об обстоятельствах и попросила принять меры по ускорению передачи антидроновых средств", – подчеркнули в министерстве.

Румынские дипломаты добавили, что "Российская Федерация продолжает быть агрессивным государством, ведущим незаконную войну, что имеет серьезные последствия для региональной безопасности и безопасности граждан".

"РФ несет прямую ответственность за эти серьезные и безответственные действия. Румыния будет действовать с максимальной твердостью для усиления международного давления на РФ с целью немедленного и всестороннего прекращения огня", – говорится в заявлении.

Инцидент с российским дроном в Румынии

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 29 мая в румынском городе Галац российский дрон упал на многоэтажку, попав в квартиру на десятом этаже, в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. В результате этого инцидента пострадали два человека.

Минобороны Румынии подтвердило, что беспилотник был российским. По словам директора областной службы скорой помощи Галаца Даниэлы Энчу, женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний мальчик перенес острую стрессовую реакцию. Всего из дома были эвакуированы или вышли самостоятельно около 70 человек.

