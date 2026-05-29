В Румынии российский дрон упал на многоэтажный дом: произошел пожар, есть пострадавшие

В Румынии в городе Галац дрон упал на жилой многоэтажный дом, попав в квартиру на десятом этаже, в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. В результате этого инцидента пострадали два человека. Об этом сообщил Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии (ISU) города Галац, передает Viata Libera.

Впоследствии Минобороны Румынии подтвердило, что беспилотник, упавший на многоэтажный дом в Галаце, был российским. В ведомстве отметили, что в ночь на 29 мая Россия атаковала дронами гражданские и инфраструктурные объекты Украины у границы. Один из российских БпЛА залетел в воздушное пространство Румынии и упал на крышу жилого дома в Галаце.

Отмечается, что для перехвата в 01:19 поднялись два истребителя с авиабазы Фетешть. Румынские пилоты имели разрешение на поражение цели, а после ее обнаружения население уездов Тулча, Галац и Брейла оповестили через систему Ro-Alert.

"Ситуация развивается, мы будем предоставлять информацию и официальные данные по мере их поступления", - подчеркнули тогда в Министерстве национальной обороны Румынии.

Системы Ro-Alert сообщили о падении дрона около 01:53.

По словам директора областной службы скорой помощи Галаца Даниэлы Энчу, женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний мальчик перенес острую стрессовую реакцию. Обоим оказывается медицинская помощь. Всего из дома вывели или вышли самостоятельно около 70 человек.

На месте атаки работают спасатели, полицейские, медики и спецподразделения. Пиротехники Службы разведки Румынии (SRI) установили, что вся взрывчатка дрона детонировала, поэтому угрозы нового взрыва нет. Также была сформирована отдельная группа для расследования из полицейских Дирекции уголовных расследований и Национального института криминалистики.

Известно, что перед падением беспилотника Воздушные Силы Украины сообщали об атаке группы российских БПЛА на Одесскую область в направлении Рени. Тогда мониторинговые каналы фиксировали около 16 "Шахедов", которые летели в сторону города. Отмечается, что расстояние от Рени до румынского Галаца составляет примерно 21 км.

Как писал УНИАН, во время отражения вражеской атаки в Хмельницкой области погибли военные. Такой инцидент произошел 27 мая в одном из населенных пунктов Дунаевецкой общины Каменец-Подольского района.

Как оказалось, около 11:15 во время работы подразделений беспилотных систем внезапно детонировал боеприпас дрона-перехватчика. Двое военнослужащих погибли на месте, а третьего бойца доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Также сообщалось, что спутниковые фото подтвердили уничтожение базы ФСБ на Арабатской стрелке. Массированная атака украинских беспилотников по этому объекту состоялась 17 мая. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно как минимум восемь зданий, которые были полностью разрушены в результате ударов.

