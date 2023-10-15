Реакция Израиля "превратилась в коллективное наказание 2,3 миллионов человек в Газе", считает президент Египта.

Вслед за главой МИД Китая Ван И Абдель-Фаттах ас-Сиси, президент Египта, граничащего с Израилем и Сектором Газа, обвинил израильские силы в "выходе за рамки самозащиты", пишет Times of Israel.

По его убеждению, Израиль в ответ на атаку палестинской террористической группировки ХАМАС прибегнул к коллективному наказанию всего населения Газы.

"Реакция Израиля вышла за рамки права на самозащиту, превратившись в коллективное наказание для 2,3 миллионов человек в Газе", – сказал Сиси во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в воскресенье, 15 октября.

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Напомним, в ответ за удары ХАМАС Израиль в течение недели наносил удары по Сектору Газы и теперь готовится к наземной операции в регионе. Израиль объявил своей целью полное уничтожение ХАМАС и лишение группировки возможности контролировать Сектор Газа.

Война между Израилем и ХАМАС - роль Египта

Каир всегда был ключевым посредником между Израилем и ХАМАС. После того, как 7 октября палестинская террористическая группировка нанесла самую масштабную за последние десятилетия атаку на Израиль и вторглась на израильскую территорию, убив более 1400 человек, Египет продолжил выполнять посредническую функцию.

В частности, страна способствовала эвакуации населения из Сектора Газа через единственный доступный пункт пропуска "Рафах". Египет разрешил пересечение границы жителям Сектора Газа, имеющим гражданство третьих стран. В то же время страна сталкивается с давлением из-за отказа принять значительное количество палестинских беженцев.

15 октября Египет заявил, что планирует провести саммит, посвященный палестинскому будущему. Каир настаивает на дипломатическом разрешении конфликта и оказании необходимой помощи Сектору Газы, где на фоне блокады со стороны Израиля и многочисленных атак обострилась гуманитарная катастрофа.

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