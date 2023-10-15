Боевики палестинской группировки могут скрываться в изготовленных из железобетона тоннелях.

Израиль продолжает подготовку к наземному вторжению в контролируемый ХАМАС Сектора Газа. Военный аналитик Шон Белл убежден, что Израиль столкнется с "серьезной загадкой", если начнет эту операцию.

Как он отметил в комментарии Sky News, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может зайти южнее города Газа, чтобы попытаться изолировать ХАМАС. Вероятно, операцию будет выполнять израильский спецназ. В то же время для израильских сил есть серьезная угроза – боевики палестинской группировки могут скрываться в изготовленных из железобетона тоннелях, где есть свет и связь, системы защиты.

"У них (у ХАМАС – УНИАН) есть комнаты, где они размещают штаб, планируют, отдыхают и питаются. И, конечно же, ХАМАС десятилетиями инвестировал в эти тоннели. Израиль понятия не имеет, куда они все бегут. А это значит, что они могут появиться практически где угодно и создавать реальную опасность. Учитывая, что они представляют собой такую угрозу, это станет серьезной загадкой для Сил обороны Израиля, если и когда они войдут в сам город Газа", – говорит аналитик.

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Вторжение ЦАХАЛ в Сектор Газа - это надо знать

В ответ на массированную атаку палестинской террористической группировки ХАМАС, совершенную 7 октября, Израиль готовит наземное вторжение в контролируемый боевиками Сектор Газа. Военная цель состоит в том, чтобы отстранить ХАМАС от военного и политического контроля над Газой.

13 октября ЦАХАЛ призвала к эвакуации всего палестинского населения с этой территории в связи с предстоящей операцией. В то же время СМИ сообщили, что Израиль ненадолго отложил начало операции.

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