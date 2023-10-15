Египет не хочет видеть большое количество палестинцев в Синае, поскольку это может вызвать нестабильность.

Власти Египта выступают против переселения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров.

Об этом заявил египетский президент Абдель Фаттах эль-Сисси, передает Голос Америки. Он сказал, что палестинцы не должны поддаваться попыткам заставить их уехать из Газы.

Член египетского парламента Мустафа Бакри заявил, что Египет "предупредил..., что он будет бороться с попытками переместить палестинцев на Синай".

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Как объяснил Саид Садек, преподающий миротворчество в Египетско-японском университете, Египет "не хочет видеть большое количество палестинцев в Синае, поскольку это может вызвать нестабильность в главной туристической зоне, особенно если они начнут обстреливать Израиль с египетской территории". В добавок к этому, по словам Садека, присутствие большого количества палестинцев в Египте "может вызвать беспорядки между египтянами, поддерживающими мир с Израилем, и теми, кто хотел бы воевать с еврейским государством".

Помимо этого, министерство иностранных дел Иордании также заявило, что его страна не позволит палестинцам бежать на иорданскую территорию. Король Абдалла II заявил, что принуждение палестинцев покинуть их родину является "красной чертой", которую он не примет. Министр иностранных дел страны Айман Сафади предупредил, что происходящее в Газе "угрожает безопасности и стабильности всего региона".

При этом в самом Израиле эвакуируют Сдерот. Это первая эвакуация целого города в истории государства. В городе, расположенном в нескольких километрах от северной границы сектора Газа, жили 30 тыс. человек. Людей размещают в отелях Тель-Авива, Иерусалима и Эйлата.

Ситуация в Израиле

После нападения боевиков ХАСАМ на Израиль, ЦАХАЛ начал спецоперацию "железные мечи", в рамках которой наносит удары по сектору Газа. Ранее представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт рекомендовал палестинцев уехать из сектора Газа, но позже в Армии обороны Израиля сказали, что Израиль "официально не призывал" никого покидать Газу.

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