Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что действия Израиля угрожают еще большей опасности палестинского гражданского населения, вовлеченного в боевые действия.

Действия Израиля зашли слишком далеко в ответе на вторжение боевиков ХАМАС.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И, который в беседе с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом заявил, что действия Израиля выходят за рамки самообороны, сообщает Politico.

Как уточняет Newsweek.com, Ван И считает, что защита "основных потребностей людей в Газе" является приоритетом, и "Китай выступает против и осуждает все действия, причиняющие вред гражданскому населению". Он также отметил, что растущая возможность наземного нападения Израиля подвергет еще большей опасности палестинское гражданское население, вовлеченное в боевые действия.

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"Мы выступаем против действий, которые причиняют вред гражданскому населению и нарушают международное право. Мы привержены содействию мирным переговорам и достижению прекращения огня и продолжим работать над деэскалацией и возобновлением мирных переговоров", — заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

По сообщению Синьхуа, Китай заинтересован в помощи в разрешении конфликта и основных проблем, затрагивающих палестинское население.

Синьхуа сообщило о замечаниях Вана во время телефонного разговора: "Китай находится в интенсивном контакте со всеми сторонами, чтобы добиться прекращения огня и прекращения боевых действий", - сказал он, добавив, что неотложной задачей является обеспечение безопасности гражданского населения, и скорейшее открытие гуманитарных коридоров для помощи и защитить основные потребности людей в секторе Газа.

До вторжения Хамаса и последующего военного ответа Израиля считалось, что Израиль и Саудовская Аравия, движимые общей неприязнью к Ирану, работают над нормализацией отношений, что могло бы изменить динамику на Ближнем Востоке.

Со своей стороны, Китай традиционно не играл большой роли на Ближнем Востоке, хотя отчет о китайско-саудовском разговоре является еще одним свидетельством того, что он хотел бы увеличить свое влияние. Синьхуа также сообщило о разговоре между Ванем и госсекретарем Энтони Блинкеном, который включал обсуждение боевых действий.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль. В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи", совершая удары по территории сектора Газа. ХАМАС же угрожает казнить гражданских заложников в ответ на удары по Газе.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, Израиль намерен уничтожить ХАМАС в секторе Газа.

По состоянию на 15 октября 2023 года сообщалось о том, что нападение ХАМАС на Израиль серьезно навредило отношениям Нетаньяху с Путиным. Путин стал одним из немногих лидеров, не выразивших Нетаньяху сочувствия из-за гибели более 1300 израильтян.

Блинкен второй раз едет в Израиль. Визит состоится в тот момент, когда Израиль предупреждает о важной военной операции, которая может привести к полномасштабному наземному вторжению в сектор Газа.

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