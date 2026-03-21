Более 20 стран заявили о готовности обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив

Страны призвали немедленно ввести всеобъемлющий мораторий на нападения на гражданскую инфраструктуру в регионе.

Уже 22 страны заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что 22 страны, включая европейские государства, а также ОАЭ и Бахрейн, осуждают недавние атаки Ирана на торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру и фактическое закрытие Ормузского пролива.

"Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании", - говорится в заявлении.

Видео дня

Кроме того, 22 страны призвали немедленно ввести всеобъемлющий мораторий на нападения на гражданскую инфраструктуру в регионе, включая нефтегазовые объекты.

По состоянию на 21 марта к совместному заявлению присоединились Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн, Литва, Австралия и ОАЭ.

Иран пропустит японские корабли через Ормузский пролив

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов разрешить проходить через Ормузский пролив кораблям, связанным с Японией. В Bloomberg отметили, что это заявление прозвучало после консультаций между официальными лицами стран.

По данным прессы, Япония испытывает давление со стороны президента США Дональда Трампа в отношении обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

